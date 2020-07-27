Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri YKS baraj puanı kaç oldu, değişti mi? (TYT, AYT ve YDT) 2020 YKS baraj puanı düştü mü?

baraj puanı kaç oldu, değişti mi? (, ve ) 2020 düştü mü?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı () 27-28 Haziran tarihleri arasında gerçekleşiyor. İlk gün oturumları kapsamında Temel Yeterlilik Testi () gerçekleşirken, bu kapsamda sorgulamalar da artış gösterdi. Sınav sırasında veliler, sonrasında ise öğrenciler YKS TYT baraj puanı başta olmak üzere birçok konuyu araştırmaya başladı. Öğrenciler tercih yapabilmek için kaç sorusuna yanıt arıyor. Buna göre ? YKS (TYT, ve ) baraj puanı 2020 değişti mi, düştü mü?

Giriş Tarihi: 27.7.2020 10:20 Son Güncelleme: 27.7.2020 10:20 ABONE OL
YKS baraj puanı kaç? YKS TYT, AYT ve YDT baraj puanı 2020 değişti mi?

İyi bir üniversiteye yerleşmek isteyen üniversite adayları için baraj puanı büyük önem taşıyor. Cumartesi ve Pazar günleri , ve sınav heyecanını yaşayan öğrenciler, YKS sınavı ile ilgili detayları da merak ediyor. Bilindiği üzere, daha önce adayların tercih yapabilmesi için 180 baraj puanını aşması gerekiyordu. Bu sene YKS baraj puanında değişiklik yapıldı ve baraj sayısı düşürüldü. Peki 2020 kaç? Tercih yapabilmek için kaç puan/ net almak gerekir?

YKS BARAJ PUANI KAÇ? 2020

Yaklaşık 2 buçuk milyonu aşkın öğrencinin girdiği 2020 YKS sınavı baraj puanı belli oldu. Yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildi. TYT'de ise 150 ve üzeri puan alan adaylar tercih yapabilecek.

YKS baraj puanı kaç? YKS TYT, AYT ve YDT baraj puanı 2020 değişti mi?

YKS'DE EN AZ KAÇ DOĞRU YAPMAK GEREKİYOR?

'de 17-20 net (doğru) yapmak gerekiyor.

ve 'de 16-20 doğru (net) yapmak gerekiyor.

YKS BARAJ PUANLARI

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir

YKS baraj puanı kaç? YKS TYT, AYT ve YDT baraj puanı 2020 değişti mi?
ARKADAŞINA GÖNDER
YKS baraj puanı kaç oldu, değişti mi? (TYT, AYT ve YDT) 2020 YKS baraj puanı düştü mü?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA