YKS baraj puanı kaç oldu, değişti mi? (TYT, AYT ve YDT) 2020 YKS baraj puanı düştü mü?

İyi bir üniversiteye yerleşmek isteyen üniversite adayları için YKS baraj puanı büyük önem taşıyor. Cumartesi ve Pazar günleri TYT, AYT ve YDT sınav heyecanını yaşayan öğrenciler, YKS sınavı ile ilgili detayları da merak ediyor. Bilindiği üzere, daha önce adayların tercih yapabilmesi için 180 baraj puanını aşması gerekiyordu. Bu sene YKS baraj puanında değişiklik yapıldı ve baraj sayısı düşürüldü. Peki 2020 YKS baraj puanı kaç? Tercih yapabilmek için kaç puan/ net almak gerekir?

YKS BARAJ PUANI KAÇ? 2020

Yaklaşık 2 buçuk milyonu aşkın öğrencinin girdiği 2020 YKS sınavı baraj puanı belli oldu. Yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildi. TYT'de ise 150 ve üzeri puan alan adaylar tercih yapabilecek.