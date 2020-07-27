YKS puanına okul puanı ekleniyor mu? OBP hesaplama nasıl yapılır?

YKS sonuçları içinde okul puanını görecek olan öğrenciler, yerleştirme puanları ile tercihlerini buna göre yapacaklar. Hal böyle olunca okul puanı OBP nasıl hesaplanır, OBP hesaplama nasıl yapılır gibi soruların yanıtları araştırılıyor. Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülecektir. Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir.

YKS PUANINA OKUL PUANI EKLENİYOR MU?

YKS sınav sonuçları içerisinde okul puanını da görebilecek olan öğrenciler, yerleştirme puanları ile tercihlerini buna göre gerçekleştirecek.

YKS sonuçlarında şu bilgiler yer alıyor:

* Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı

* TYT puanı ve başarı sırası

* varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları

* Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)

* Yerleştirme puanları ve başarı sıraları

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