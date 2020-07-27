ÖSYM 2020 YKS sınav sonuçları TIKLA - SORGULA! Sonuç sorgulama ekranı ile YKS sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

Milyonların katılım sağladığı YKS sonuçları bugün sabah saatlerinde ÖSYM sonuç sorgulama sistemi üzerinden açıklandı. Vatandaşlar kendi sonuçlarını öğrenebilmek amacı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sağlanan sorgulama sistemine TC kimlik no ve aday şifreleri ile girişlerini sağlayarak sonuç belgesine ulaşabiliyor. Peki, YKS sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? 2020 YKS sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…
ÖSYM İLE 2020 YKS – ÜNİVERSİTE SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!
Vatandaşların heyecanla beklediği sınavın sonuçları bugün ÖSYM ekranından yayımlanan son dakika duyurusu ile açıklandı. YKS sonuçları için adaylar yoğun bir şekilde sisteme giriş sağlamaya çalışırken öte yandan detayları da araştırmaya devam ediyor. Aday şifresi ve TC kimlik numaraları ile üniversite sınav sonucu ekranına ulaşabiliyorlar…
YKS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?
ÖSYM tarafından aktarılan bilgiye göre YKS sonuçlarının yarın yani 28 Temmuz Salı günü açıklanacağı ifade edilmişti fakat bu sabah erken saatlerde milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren YKS sonuçları açıklandı.
YKS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILACAK? TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.
Üniversite adayları tercihlerini 6 Ağustos ile 14 Ağustos arasında yapabilecek.
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek.