YKS soru ve cevapları erişime açıldı! ÖSYM ile 2020 YKS üniversite sınavı soru ve cevapları nasıl, nereden görüntülenir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın sonuçları açıklanmasına karşın yeni bilgiler de gelmeye devam ediyor. Bu noktada, 2020 YKS soru ve cevapları ÖSYM tarafından erişime açıldı. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılım gösteren adaylar, YKS soruları ve cevapları ile yanlış ve doğruları hakkında bilgi sahibi olabiliyor. Zira, adayların cevap kağıtları da erişime açıldı.

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YKS SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI!

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi,

Adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin internet adresinden 27 Temmuz 2020 tarihinde saat 15.00'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

YKS SORU VE CEVAPLARI NASIL, NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?

Bu noktada, '2020 YKS soruları ve cevapları nasıl, nereden görüntülenir?' sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Adaylar, hangi soruda, nerede yanlış yaptıkları konusunda bilgi edinmeye çalışıyor.

İşte, 2020 YKS soruları ve cevapları...