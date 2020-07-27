YÖK Atlas YKS tercih robotu ekranı 2020: YÖK Atlas YKS tercih robotu ile ile 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları!

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Adaylar, ÖSYM AİS üzerinden üniversite sınavı sonucu sorgulama işlemlerini yaparken bir yandan da YKS tercihleri ve üniversite taban puanları gibi önemli bilgilere erişmeye çalışıyor. Bu noktada, YÖK tarafından öğrencilerin erişimine sunulan YÖK Atlas tercih robotu büyük önem arz ediyor. Zira, üniversitelerin taban puanları başta olmak üzere birçok bilgi, YÖK Atlas tercih robotu ile görüntülenebiliyor.
Yaşanan bu durum üzerine, YÖK Atlas tercih robotu ekranı ile 2020 üniversite taban puanları başarı sıralaması merak edilmeye başlandı. 2020 yılı için iki yıllık (ön lisans) ve dört yıllık (lisans) üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralaması henüz açıklanmadı.
Geçtiğimiz yılın taban puanlarına ise YÖK Atlas tercih robotu giriş ekranı üzerinden ulaşabilirsiniz.
Haberimizin detaylarından, YÖK Atlas YKS tercih robotu ile beraber geçtiğimiz yıla ilişkin iki yıllık ve dört yıllık taban puanları ile başarı sıralaması hakkında bilgi edinebilirsiniz
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?
"Üniversite Seç" kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.
"Program Seç" kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.
ÜNİVERSİTE TABAN VE TAVAN PUANLARI GÖRÜNTÜLENEBİLİYOR
YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.
Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.
YÖK ATLAS TERCİH PROGRAMI
YÖK tarafından hazırlanan ve üniversite adaylarının daha bilinçli tercih yapmasını amaçlayan Atlas tercih programı sayesinde, 4 yıllık veya 2 yıllık üniversitelerin geçtiğimiz yıllardaki taban puanları ve kontenjan bilgileri öğrenilebiliyor.
YÖK'ün Atlas uygulaması aracılığıyla, tercih edeceğiniz üniversite bölümünün;
– Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları
– Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı
– Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler
– Yerleşenlerin geldikleri iller
– Yerleşenlerin öğrenim durumu
– Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları
– Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları
– Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri
– Yerleşenlerin mezun oldukları liseler
– Yerleşen okul birincileri
– Taban puan ve başarı sırası istatistikleri
– Yerleşen son kişinin profili
– Yerleşenlerin YKS net ortalamaları
– Yerleşenlerin YKS puanları
– Yerleşenlerin YKS başarı sıraları
– Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri
– Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri
– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri
– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler
– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller
– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar
– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler)
– Yerleşme koşulları" öğrenilebiliyor.