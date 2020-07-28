Özel yetenek bölümleri puanıyla öğrenci alan bölümler! 2 ve 4 yıllık özel yetenek bölümleri taban puanları kontenjan ve başarı sıralaması açıklandı mı?

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bölümleri puanıyla öğrenci alan bölümler! 2 ve 4 yıllık kontenjan ve başarı sıralaması açıklandı mı?

Yaklaşık 2.5 milyon adayın katılım gösterdiği YKS sonuçları açıklandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına kavuşan öğrenciler 2 ve 4 yıllık bölümleri taban puanları kontenjan ve başarı sıralamasını araştırmaya koyuldu. Aksesuar Tasarımı, Animasyon, Geleneksel Türk Sanatları gibi bölümlere ilgisi olan vatandaşlar konuya yönelik araştırmalara hız kazandırdı. Peki 2 ve 4 yıllık kontenjan ve başarı sıralaması açıklandı mı? Özel yetenek bölümleri puanıyla öğrenci alan bölümler neler?

Giriş Tarihi: 28.7.2020 09:14 Son Güncelleme: 28.7.2020 09:14 ABONE OL
2 ve 4 yıllık özel yetenek bölümleri taban puanları kontenjan ve başarı sıralaması açıklandı mı? Özel yetenek bölümleri puanıyla öğrenci alan bölümler neler?

Üniversite sınavı YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelerin taban puanları ve kontenjan bilgisi araştırılamaya başlandı. Özellikle özel yetenekle öğrenci alan bölümler öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. İlgili bölümlere tercih yapmak isteyen öğrenciler 2 ve 4 yıllık bölümleri taban puanları kontenjan ve başarı sıralamasını araştırıyor. Peki 2 ve 4 yıllık kontenjan ve başarı sıralaması açıklandı mı? Özel yetenek bölümleri puanıyla öğrenci alan bölümler neler?

2 VE 4 YILLIK ÖZEL YETENEK BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI 2020!

ÖSYM, 21 Temmuz tarihinde bilgi amaçlı olarak YKS tercih kılavuzunu erişime açmıştı. YKS tercih kılavuzu ile birlikte geçmiş dönemde okulların taban puanlarını ve kontenjan bilgileri yer alıyor. Haberimizde, geçmiş döneme ait taban puanları ile taban puanlarına ulaşabilirsiniz.

2 ve 4 yıllık özel yetenek bölümleri taban puanları kontenjan ve başarı sıralaması açıklandı mı? Özel yetenek bölümleri puanıyla öğrenci alan bölümler neler?

2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI KONTENJAN VE BAŞARI SIRALAMASI

Özel yetenek sınavı gerektiren programlar Tablo-5'te yer almaktadır. Tablo-5'te yer alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için 2020-TYT puanının en az 150 olması gerekmektedir. Bu programlara en az kaç puan almış adayların başvurabileceklerine ilgili yükseköğretim kurumunca karar verilerek, ilgili yükseköğretim kurumunca basın-yayın organlarıyla adaylara duyurulacaktır.

Başvuru şartları ilgili kurumlar tarafından başvuru için internet sayfalarında verilecek duyurularda yer alacaktır. Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programlardan Tablo-4'teki eş değer lisans programlarına yatay geçiş yoluyla geçmek isteyen adayların ilgili puan türünde 180 veya daha fazla puan almış olmaları zorunludur.

Merkezî yerleştirme ile bir yükseköğretim programına kesin kayıt hakkı kazanmış adaylar da isterlerse özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilirler.

Devlet Konservatuvarlarının/Konservatuvarların lise devresi mezunları merkezî sınava girmeden özel yetenek sınavı sonucu ile Konservatuvarların lisans devresine Yükseköğretim Kurulunun belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde yerleştirileceklerdir.

İşte 2 ve 4 yılllık özel yetenek bölümleri;

2 ve 4 yıllık özel yetenek bölümleri taban puanları kontenjan ve başarı sıralaması açıklandı mı? Özel yetenek bölümleri puanıyla öğrenci alan bölümler neler?

2 4 YILLIK ÖZEL YETENEK BÖLÜMLERİ NELER?

Aksesuar Tasarımı

Animasyon

Antrenörlük

Antrenörlük Eğitimi

Arp

Bale

Bale Dansçılığı

Bando Şefliği

Baskı Sanatları

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Bileşik Sanatlar

Cam

Caz

Çalgı Eğitimi

Çalgı Yapım

Çini

Çizgi Film ve Animasyon

Dans

Drama ve Oyunculuk

Dramatik Yazarlık

Dramatik Yazarlık-Dramaturji

Dramaturji-Dramatik Yazarlık

Duysal (Ses) Sanatları Tasarımı

Egzersiz ve Spor Bilimleri

El Sanatları

El Sanatları Tasarımı ve Üretimi

Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Eski Çini Onarımları

Etnomüzikoloji ve Folklor

Fagot

Flüt

Fotoğraf

Fotoğraf ve Video

Geleneksel Çalgılar

Geleneksel Türk El Sanatları

Geleneksel Türk Halk Müziği

Geleneksel Türk Müziği

Geleneksel Türk Müzikleri

Geleneksel Türk Sanatları

Genel Müzikoloji

Gitar

Görsel Sanatlar

Grafik Tasarımı

Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri

Halı Kilim ve Eski Türk Kumaşları

Hava Trafik Kontrol

Heykel

Keman

Klarnet

Klasik Bale

Kompozisyon

Kompozisyon (Bestecilik)

Kompozisyon ve Müzik Teorisi

Kompozisyon ve Orkestra Şefliği

Kontrabas

Kontrobas

Korno

Koro

Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı

Modern Dans

Mutfak Sanatları ve Yönetimi

Müzik

Müzik (Piyano, Yaylı Çalgılar, Nefesli Çalgılar ve Vurma Çalgılar, Şan, Teori-Kompozisyon)

Müzik Bilimleri

Müzik Öğretmenliği

Müzik Teknolojileri

Müzik Teknolojisi

Müzik Teorisi

Müzik Toplulukları

Müzikoloji

Nefesli Çalgılar ve Vurma Çalgılar

Obua

Opera

Opera ve Konser Şarkıcılığı

Opera-Koro ve Popüler Müzik Şarkıcılığı

Osmanlı Dönemi Karşılaştırmalı Müzik

Oyunculuk

Performans

Piyano

Piyano-Arp-Gitar

Plastik Sanatlar

Plastik Sanatlar (Resim-Heykel ve Seramik)

Resim

Resim İş Öğretmenliği

Resim-Baskı

Resim-İş Öğretmenliği

Sahne Dekorları ve Kostümü

Sahne Sanatları

Sahne Tasarımı

Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi

Saksafon

Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu

Seramik

Seramik ve Cam

Seramik ve Cam Tasarımı

Ses Eğitimi

Şan

Takı Teknolojisi ve Tasarımı

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

Temel Bilimler

Tezhip

Tezhip (Süsleme)

Tiyatro

Tiyatro (Oyunculuk)

Trombon

Trompet

Türk Din Musikisi

Türk Halk Müziği

Türk Halk Müziği Çalgı Eğitimi

Türk Halk Müziği Ses Eğitimi

Türk Halk Oyunları

Türk Musikisi

Türk Müziği

Türk Müziği Temel Bilimler

Türk Sanat Müziği

Türk Sanat Müziği Ses Eğitimi

Türk Sanat Müziği Temel Bilimler

Üfleme ve Vurma Çalgılar

Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar

Viyola

Viyolonsel

Vurmalı Çalgılar

Yaylı Çalgılar

Yaylı Çalgılar Yapımı

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Özel yetenek bölümleri puanıyla öğrenci alan bölümler! 2 ve 4 yıllık özel yetenek bölümleri taban puanları kontenjan ve başarı sıralaması açıklandı mı?
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