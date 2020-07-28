Akademik kariyer hedefi olan öğrenciler, 2020 ALES sınav tarihini araştırıyor. ÖSYM sınav takviminde yer alan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı tarihi kamuoyunun bilgisine sunuldu. Aday işlemleri ekranı üzerinden yapılan başvuru işlemi sonrası ALES sınav giriş belgeleri, yine aynı sayfa üzerinden sınava girecek vatandaşların erişimine açılıyor. Peki ALES ne zaman? 2020 ÖSYM ile ALES sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

ALES NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takvimine göre, ALES 2020 sınav tarihi belli oldu. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)'nda adaylara 150 dakika süre verilmektedir. Sınava girecek öğrenciler ALES sınav tarihini ve sınav giriş belgesini sorgulamaya devam ediyor. ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 2020 ALES/1 sınavı 16 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak.

İşte ALES sınav tarihi ve giriş belgesi hakkında merak edilenler...