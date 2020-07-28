Ankara Üniversitesi taban puanları 2020: Ankara Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralaması belli oldu mu?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihler beklenmeye başlandı. Hayallerindeki üniversite için YKS tercihlerini beklemeye başlayan adaylar, bir yandan da 2 yıllık ve 4 yıllık üniversitelerin taban puanları hakkında araştırma yapıyor. Öğrencilerin en çok araştırdığı üniversitelerin başında ise Ankara Üniversitesi geliyor.
Ülkemizin köklü eğitim kurumlarından olan Ankara Üniversitesi'nde iki yıllık ve dört yıllık çeşitli bölümler bulunuyor. Burada okumanın hayalini kuran öğrenciler, kendilerini ilgilendiren ön lisans ve lisans bölümleri ile taban puanları hakkında bilgi sahibi olmaya çalışıyor.
Haberimizden, Ankara Üniversitesi taban puanları 2020 hakkında bilgi edinebilir, Ankara Üniversitesi bünyesinde bulunan ön lisans ve lisans bölümlerinin neler olduğunu öğrenebilirsiniz.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMALARI
Ankara Üniversitesbölümleri taban puanları ve başarı sıralamaları ile ilgili açıklama YKS tercih sürecinde yapılacak.
Geçtiğimiz yıl Yükseköğretim Kurulunca, üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla hizmete sunulan YÖK Atlas güncellenerek erişime açılmıştı. YÖK Atlas üzerinden istediğiniz üniversite ve bölümü seçerek arama yapabiliyorsunuz. YÖK Atlas içerisinde lisans ve önlisans programlarının taban puanları ile ilgili bilgiler yer alıyor.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 4 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI - TIKLAYINIZ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI - TIKLAYINIZ
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