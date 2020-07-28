AÖF bölümleri taban puanları 2020! 2 ve 4 yıllık Açık Öğretim Anadolu Üniversitesi AÖF taban puanları belli oldu mu?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları bu sabah saatlerinde açıklandı. İki milyonu aşkın adayın heyecanlı bekleyişi sona ermiş oldu. Dilediği üniversiteye gidebilmenin hayallerini kuran öğrenciler tercih işleminden önce üniversitelerin taban puanları konusunda araştırmalara başladı. AÖF taban puanları da bu nokta en çok araştırılan konular arasında yer aldı. AÖF 2 ve 4 yıllık bölümleri için taban puanları hakkında tüm ayrıntılara bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Peki, Açık Öğretim Anadolu Üniversitesi'nde okuyabilmek için kaç puan gerekli? 2020 AÖF taban puanları açıklandı mı?

AÖF TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

Eğitim hayatına açık öğretimden devam etmek isteyenler bölümler ve taban puanları konusunda araştırmalarına başladı.