AÖF bölümleri taban puanları 2020! 2 ve 4 yıllık Açık Öğretim Anadolu Üniversitesi AÖF taban puanları belli oldu mu?

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bölümleri 2020! 2 ve 4 yıllık Anadolu Üniversitesi AÖF taban puanları belli oldu mu?

ÖSYM, iki milyonu aşkın öğrencinin heyecanla beklediği duyuruyu bu sabah saatlerinde yaptı. Yapılan açıklamada YKS sonuçlarının erişime açıldığı belirtildi. Bu gelişmenin ardından öğrenciler sınav sonuçlarını sorgulamaya başlarken, üniversitelerin da merak konusu oldu. taban puanları bu noktada en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Anadolu Üniversitesi’nde okuyabilmek AÖF bölümleri taban puanları belli oldu mu? 2020 AÖF 2 ve 4 yıllık bölümleri taban puanları açıklandı mı? İşte ayrıntılar

Giriş Tarihi: 28.7.2020 08:09 Son Güncelleme: 28.7.2020 08:09 ABONE OL
AÖF bölümleri taban puanları! 2 ve 4 yıllık Açık Öğretim Üniversitesi 2020 AÖF taban puanları açıklandı mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları bu sabah saatlerinde açıklandı. İki milyonu aşkın adayın heyecanlı bekleyişi sona ermiş oldu. Dilediği üniversiteye gidebilmenin hayallerini kuran öğrenciler tercih işleminden önce üniversitelerin konusunda araştırmalara başladı. taban puanları da bu nokta en çok araştırılan konular arasında yer aldı. AÖF 2 ve 4 yıllık bölümleri için taban puanları hakkında tüm ayrıntılara bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Peki, Anadolu Üniversitesi'nde okuyabilmek için kaç puan gerekli? 2020 AÖF taban puanları açıklandı mı?

AÖF TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

Eğitim hayatına açık öğretimden devam etmek isteyenler bölümler ve taban puanları konusunda araştırmalarına başladı.

AÖF bölümleri taban puanları! 2 ve 4 yıllık Açık Öğretim Üniversitesi 2020 AÖF taban puanları açıklandı mı?

AÖF BÖLÜMLERİ

Acil Durum ve Afet Yönetimi, Adalet, Aşçılık, Bankacılık ve Sigortacılık, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Çağrı Merkezi Hizmetleri, Çocuk Gelişimi, Dış Ticaret, Elektrik Enerjisi Üretim- İletim ve Dağıtımı, Emlak ve Emlak Yönetimi, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon, Ev İdaresi, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İlahiyat, Lojistik, Medya ve İletişim, Muhasebe ve Vergi Uygulaması, Kültürel Miras ve Turizm, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sosyal Medya Yöneticiliği, Spor Yönetimi, Yaşlı Bakımı, Web Tasarımı ve Kodlama

AÖF bölümleri taban puanları! 2 ve 4 yıllık Açık Öğretim Üniversitesi 2020 AÖF taban puanları açıklandı mı?

AÖF 4 YILLIK BÖLÜMLERİ

Felsefe, Sağlık Yönetimi, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Hizmet, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Tarih, Yönetim Bilişim Sistemleri

İKTİSAT FAKÜLTESİ

Çalışma Ekonomi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler (İngilizce), Uluslararası İlişkiler

İŞLETME

Havacılık Yönetimi, İşletme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Konaklama İşletmeciliği, İşletme (İngilizce)

LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖNLİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TÜM ÖNLİSANS BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF bölümleri taban puanları! 2 ve 4 yıllık Açık Öğretim Üniversitesi 2020 AÖF taban puanları açıklandı mı?

YKS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

Üniversite adayları tercihlerini 6 Ağustos ile 14 Ağustos arasında yapabilecek

AÖF bölümleri taban puanları! 2 ve 4 yıllık Açık Öğretim Üniversitesi 2020 AÖF taban puanları açıklandı mı?

YKS SONUÇLARI 2020 AÇIKLANDI

ÖSYM tarafından 2020 YKS sonuçları ile ilgili yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi,

27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2020-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

AÖF bölümleri taban puanları! 2 ve 4 yıllık Açık Öğretim Üniversitesi 2020 AÖF taban puanları açıklandı mı?

Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Temmuz 2020 tarihinde saat 07.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

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AÖF bölümleri taban puanları 2020! 2 ve 4 yıllık Açık Öğretim Anadolu Üniversitesi AÖF taban puanları belli oldu mu?
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