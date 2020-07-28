Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu kayıtları 20- 28 Temmuz tarihleri arasında yapılıyor. Kayıtlar için son güne giren öğrencilerin yaz okulu kaydı için en fazla 5 ders alma hakkı bulunuyor. Üniversiteyi dışardan tamamlamak isteyen öğrenciler başarısız olduğu derslerden geçmek için çabalayacak. Öte yandan öğrencileri başarısız olduğu dersler için ders seçimi ve kayıt bedeli ödeme işlemlerini tamamlaması gerekiyor. İşte AÖF yaz okulu kayıt ekranı! 2020 Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu başvurusu nasıl yapılır?
AÖF yaz okulu kayıtları 28 Temmuz tarihinde sona erecek. AÖF yaz okulu ile eksik derslerini tamamlayabilir ya da başarısız olduğu dersi alamayanlar bu kez alabilir. Böylece not ortalamalarını yükseltmek ve kaldıkları derslerden geçebilmek isteyen öğrenciler ikinci bir şans yakalıyor. Peki AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır?
İşte yanıtı…
Anadolu Üniversitesi'nin resmi sitesinde bulunan kayıt otomasyonu butonuna tıklayarak ulaşılan sayfada AÖF yaz okulu başvuru ekranına kendi bilgilerinizle giriş yaparak yaz okulu kayıt işleminizi elektronik ortam üzerinden gerçekleştirebilirsiniz...
Ders seçimi, aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Yaz Okulu Kayıt linkinden 20-28 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Ders seçimi 28 Temmuz 2020 tarihi saat 23:00'e kadar yapılabilecek olup ilgili açıklamalar aşağıdadır.
Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.
Not Durum Belgesinde; genel not ortalaması 2,00 veya 2,00'nin üzerinde olan öğrenciler, FF harf notu olan ve/veya hiç almadığı ders/derslerden, en fazla beş ders seçebilir.
Not Durum Belgesinde; genel not ortalaması 2,00'nin altında olan öğrencilerin, FF harf notu aldığı ders/dersler, uyarı aldığı dönemden itibaren koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu aldığı ders/dersler ile hiç almadığı ders/derslerden, en fazla beş ders seçebilir.
Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler, derslerin yarıyıllarını dikkate almadan ders seçimi yapabilir.
Öğrenci, ders seçim işlemlerini; kayıt tarihleri içinde yapar ve bu işlemlere sonradan itiraz edemez.
Kayıt tarihleri içinde ödeme yapılmadığı sürece ders seçimi yapılabilir. Yapılacak ödeme tutarları alınan ders/derslerin sayısına göre belirlenmektedir.
Ders seçimi sonunda alınan derslerin sayısına göre ödeme bilgileri oluştuğundan, ödeme yapıldıktan sonra ders seçimi yapılması mümkün değildir.
Güz ve/veya bahar döneminde kayıt yeniletmeyenler de yaz okulundan ders alabilir.
Yaz okulunda hangi dersin açılacağı ilgili birim kurulu kararı ve Senatonun onayıyla yaz okulu kayıt tarihlerinden sonra belirlenir.
Alınan Ders Sayısına Göre Ödenecek Öğretim Gideri Ücreti,
Yaz okulunda 1 Ders alan öğrenci Toplam 160 TL,
Yaz okulunda 2 Ders alan öğrenci Toplam 175 TL,
Yaz okulunda 3 Ders alan öğrenci Toplam 190 TL,
Yaz okulunda 4 Ders alan öğrenci Toplam 205 TL,
Yaz okulunda 5 Ders alan öğrenci Toplam 220 TL
Anadolu Üniversitesi (AÜ) 2019-2020 akademik yılı yaz döneminde Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri için açacağı yaz okulunun kayıt işlemleri, 20-28 Temmuz 2020 günlerinde gerçekleştirilebilecek.