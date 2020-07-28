Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu kayıtları 20- 28 Temmuz tarihleri arasında yapılıyor. Kayıtlar için son güne giren öğrencilerin yaz okulu kaydı için en fazla 5 ders alma hakkı bulunuyor. Üniversiteyi dışardan tamamlamak isteyen öğrenciler başarısız olduğu derslerden geçmek için çabalayacak. Öte yandan öğrencileri başarısız olduğu dersler için ders seçimi ve kayıt bedeli ödeme işlemlerini tamamlaması gerekiyor. İşte AÖF yaz okulu kayıt ekranı! 2020 Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu başvurusu nasıl yapılır?

AÖF YAZ OKULU KAYIT EKRANI: 2020 AÖF YAZ OKULU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

AÖF yaz okulu kayıtları 28 Temmuz tarihinde sona erecek. AÖF yaz okulu ile eksik derslerini tamamlayabilir ya da başarısız olduğu dersi alamayanlar bu kez alabilir. Böylece not ortalamalarını yükseltmek ve kaldıkları derslerden geçebilmek isteyen öğrenciler ikinci bir şans yakalıyor. Peki AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır?

İşte yanıtı…