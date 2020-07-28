2020 Boğaziçi Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümler başarı sıralamaları | Boğaziçi Üniversitesi (BOÜN) YKS taban puanları!

YKS sonuçlarının erişime açılmasıyla beraber aldıkları puan ile istedikleri okulda eğitim alıp alamayacağını araştıran binlerce aday Türkiye'nin en köklü devlet üniversitelerinden biri olan Boğaziçi Üniversitesi 2020 taban puanları araştırmasına başladı. BOUN şeklindeki kısaltmasıyla da bilinen tarihi okula şimdiden ilgi büyük. Peki, 2020 Boğaziçi Üniversitesi taban puanları belli oldu mu? İşte iki yıllık ve 4 yıllık bölümleri ile Boğaziçi Üniversitesi taban puanları…
16 Eylül 1863'te Cyrus Hamlin ve Christopher Robert tarafından Robert Kolej adıyla kurulan Boğaziçi Üniversitesi taban puanları binlerce adayın merak konusu haline geldi. Sıralamaları diğer birçok okula göre yüksek olan bu okulda binlerce öğrenci eğitim alma hayali kuruyor…
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
YKS tercihleri bu yıl ağustos ayında alınacak. Üniversite taban puanları her yıl tercihlere az bir zaman kala yayımlanıyor. İşte geçen yılın üniversite taban puanları…
GEÇEN YILIN ÜNİVERSİTE LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
GEÇEN YILIN ÜNİVERSİTE ÖN LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Geçtiğimiz yıl Yükseköğretim Kurulunca, üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla hizmete sunulan YÖK Atlas güncellenerek erişime açılmıştı.
YÖK Atlas üzerinden istediğiniz üniversite ve bölümü seçerek arama yapabiliyorsunuz.
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ
YÖK Atlas içerisinde lisans ve önlisans programlarının taban puanları ile ilgili bilgiler yer alıyor.