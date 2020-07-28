Hem hafız oldu hem LGS'de 0,71 ilk dereceye girdi

Pendik İlçe Müftülüğü Erenköy Proje Kuran Kursunda hafızlık eğitimini tamamlayan 15 yaşındaki Yakup Kasım Kaan aynı yıl girdiği LGS sınavında önemli bir derece elde etti. Kaan, 0,71 lik derece ile 1.5 milyon öğrenci arasında ilk bin 500'ün arasına girmeyi başardı. Yakup Kaan'ın bu başarısına Pendik Belediyesi ve İstanbul il Müftülüğü sessiz kalmadı. Dün Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin tarafından makamında kabul edildi. Başkan Cin Kaan'a altın, saat, kitap ve Kur'an-ı Kerim hediye ederek tebrik etti. İstanbul İl müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı ise bugün hafız Yakup Kasım Kaan'ı makamında kabul etti.

''HEDEFİM İYİ BİR MÜSLÜMAN İYİ BİR İNSAN OLMAK''

3 yıl hafızlık eğitimi aldığını belirten Yakup Kaan, ''8 sınıfa geçtikten sonra LGS'ye hazırlanmaya başladım. Hem hafızlık hem de sınav bir arada oldu. Çok çalışmanın yanında planlı ve kaliteli sorularla çalışmak çok önemli. Hafızlıkla birlikte sınavda ilk bin 500'e, yani yüzde 1'lik dilimin içine girdim. Hedefim Kartal İmam Hatip Lisesi'ydi. Çok şükür hedefime ulaştım. Meslek olarak daha karar vermedim ama en önemlisi iyi bir müslüman ve iyi bir insan olmak'' dedi.

Kaan'ın hem hafızlık hem de LGS'deki başarısını tebrik eden Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, ''Yakup'un hem hafızlık hem de LGS'deki bu başarısı çok önemli ve güzel bir olay. Zor bir süreci başardı. Bu vesileyle sınava girip sonuçlarını alan arkadaşları da tebrik ediyorum. Allah gönüllerine göre versin. Yakup'u da bu vesileyle hem görelim hem de tebrik edelim istedik'' dedi.