Lise taban puanları ile LGS lise tercihleri için son gün! MEB ile 2020 Lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte o tarih...

Lise tercihleri için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen süre bugün sona eriyor. LGS'de istedikleri liseye gitmek için ter döken öğrenciler, LGS tercih robotu ve öğretmenlerinin yardımıyla tercih işlemlerini tamamladıktan sonra lise tercihleri açıklanma tarihi için beklemeye koyulacak. Bu nedenle de lise tercih sonuçları ne zaman açılacak sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte, 2020 lise tercihleri hakkında merak edilenler…
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan tercih kılavuzunda, LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. LGS tercihleri 29 Temmuz 2020 tarihinde sona erecek.
Lise tercihi sonuçları ise şu tarihte açıklanacak;
LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
2019-2020 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devamdevamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir. Yerleştirme yapılacak okullar http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.
Yerleştirme sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecektir.
NAKİL TARİHLERİ NE ZAMAN?
Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 17 Ağustos 2020 ve 24 Ağustos 2020 tarihlerinde ilan edilecektir.
Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.
Lise nakil işlemleri LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos tarihleri aralığında alınacak.
Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos tarihinde açıklanacak.
2. nakil başvuruları 17 Ağustos ve 21 Ağustos tarihleri aralığında alınacak. Sonuçlar 24 Ağustos'ta duyurulacak.
24-26 Ağustos tarihleri aralığında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması işlemi gerçekleştirilecek.