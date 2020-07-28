Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 2020 E Devlet sorgulama ekranı! MEB Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sonuçları açıklandı

Son dakika haberleri... Büyük bir merakla beklenilen 20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü mülakat sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuruya göre, adaylar E Devlet giriş ile sözleşmeli öğretmen sözlü mülakat sonuçları sorgulama işlemlerini yapabiliyor. Bilindiği gibi, sözleşmeli öğretmen adayları, 6 Temmuz ila 25 Temmuz tarihleri arasında sözlü sınavlara katılım göstermişti.
Bakanlık, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında yapılan sınav sonuçları bilgisinin E-Devlet üzerinden öğrenebileceğini bildirdi. Adaylar, aşağıdaki bağlantı aracılığıyla 2020 sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları sorgulama işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilir.
Sözlü sınavlara ilişkin sonuçlar e-Devlet üzerinden öğreniliyor. T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yapan kişiler sonuçlara ulaşabiliyor.
Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 4-7 Ağustos tarihleri arasında kabul edilecek.
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ATAMALAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Atama tercihleri 31 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında alınacak. Atama sonuçları ise 8 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.
60 ALANDA ÖĞRETMEN ATAMASI
Bakanlık, 60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirecek. Atama için başvurularda taban puan 50 olacak.
Bu kapsamda en fazla atama yapılacak 10 branş arasında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer aldı. Sınıf öğretmenliği branşından 2 bin 831 atama gerçekleştirilecek. Din kültürü ve ahlak bilgisi alanından 1801, İngilizceden 1739, ilköğretim matematik alanından 1701, okul öncesi öğretmenliğinden 1518, rehberlik alanından 1373, Türkçeden 1300, özel eğitim branşından 1118, fen bilimlerinden 1026 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek. Beden eğitimi branşından haziran döneminde 810 öğretmenin ataması için başvuru alınacak. Bu alan için ayrılan toplam 900 kontenjanın 90'ı, daha sonra yapılacak olan milli sporcuların atamaları için kullanılacak.
SÖZLÜ SINAVDA NELERE BAKILDI VE KAÇ PUAN VERİLDİ?