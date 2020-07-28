2020 Mimarlık Fakültesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı? YKS 2020 Mimarlık Fakültesi taban puanları ve başarı sıralaması...

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2020 taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı? YKS 2020 ve başarı sıralaması...

tarafından, YKS sonuçları açıklanmasının ardından taban puanları merak edilmeye başlandı. Yaklaşık 2.5 milyon adayın katılım gösterdiği sınav sonuçlarının akabinde mimarlık alanında tercih yapacak olan adaylar üniversite kontenjanlarına göre okumak istedikleri fakültelerin taban puanları ve kontenjan bilgisine ulaşmaya çalışıyor. Peki 2020 açıklandı mı? YKS üniversite sınavı Mimarlık Fakültesi taban puanları başarı sıralaması ve kontenjan bilgisi…

Giriş Tarihi: 28.7.2020 09:15 Son Güncelleme: 28.7.2020 09:15 ABONE OL
Mimarlık Fakültesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları 2020: YKS üniversite sınavı Mimarlık Fakültesi taban puanları

Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS sonuçlarının açıklanmasının hemen akabinde taban puanları rağbet görmeye başladı. Mimarlık alanında üniversitelerin kontenjan ve başarı sıralamasını öğrenmek isteyen adaylar araştırmalarına hız kazandırdı. İlgili üniversitelerin bölümlerinde Mimarlık Fakültesi taban puanlarına, başarı sıralaması ve kontenjanlarına göre tercih yapacaklar konuya yönelik araştırmalarını sürdürüyor. Peki 2020 , başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı? YKS üniversite sınavı Mimarlık Fakültesi taban puanları

MİMARLIK FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2020

Üniversitelerin mimarlık bölümlerinde eğitim görmek isteyen öğrenciler, 2020 Mimarlık Fakültesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları gibi bilgileri öğrenmeye çalışıyor. Okullar bu seneye ait puanlarını henüz açıklamazken adaylar geçtiğimiz senenin puanlarına bakarak değerlendirme yapıyor. İşte, Mimarlık Fakültesi taban puanları ve kontenjanları hakkında detaylar…

Mimarlık Fakültesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları 2020: YKS üniversite sınavı Mimarlık Fakültesi taban puanları

MİMARLIK FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

YKS tercihleri bu yıl ağustos ayında alınacak. Üniversite taban puanları her yıl tercihlere az bir zaman kala yayımlanıyor. 21 Temmuz'da ön bilgi verme amaçlı bir YKS tercih kılavuzu yayımladı. Tercih tarihlerinde detaylı kılavuz yayımlanacak. İşte geçen yılın üniversite taban puanları…

GEÇEN YILIN ÜNİVERSİTE LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

GEÇEN YILIN ÜNİVERSİTE ÖN LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM tarafından aktarılan bilgiye göre YKS sonuçlarının yarın yani 28 Temmuz Salı günü açıklanacağı ifade edilmişti fakat bu sabah erken saatlerde milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren YKS sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak.

Mimarlık Fakültesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları 2020: YKS üniversite sınavı Mimarlık Fakültesi taban puanları

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek.

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2020 Mimarlık Fakültesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı? YKS 2020 Mimarlık Fakültesi taban puanları ve başarı sıralaması...
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