2020 Mimarlık Fakültesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı? YKS 2020 Mimarlık Fakültesi taban puanları ve başarı sıralaması...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS sonuçlarının açıklanmasının hemen akabinde Mimarlık Fakültesi taban puanları rağbet görmeye başladı. Mimarlık alanında üniversitelerin kontenjan ve başarı sıralamasını öğrenmek isteyen adaylar araştırmalarına hız kazandırdı. İlgili üniversitelerin bölümlerinde Mimarlık Fakültesi taban puanlarına, başarı sıralaması ve kontenjanlarına göre tercih yapacaklar konuya yönelik araştırmalarını sürdürüyor. Peki 2020 Mimarlık Fakültesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı? YKS üniversite sınavı Mimarlık Fakültesi taban puanları
Üniversitelerin mimarlık bölümlerinde eğitim görmek isteyen öğrenciler, 2020 Mimarlık Fakültesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları gibi bilgileri öğrenmeye çalışıyor. Okullar bu seneye ait puanlarını henüz açıklamazken adaylar geçtiğimiz senenin puanlarına bakarak değerlendirme yapıyor. İşte, Mimarlık Fakültesi taban puanları ve kontenjanları hakkında detaylar…
YKS tercihleri bu yıl ağustos ayında alınacak. Üniversite taban puanları her yıl tercihlere az bir zaman kala yayımlanıyor. 21 Temmuz'da ÖSYM ön bilgi verme amaçlı bir YKS tercih kılavuzu yayımladı. Tercih tarihlerinde detaylı kılavuz yayımlanacak. İşte geçen yılın üniversite taban puanları…
GEÇEN YILIN ÜNİVERSİTE LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
GEÇEN YILIN ÜNİVERSİTE ÖN LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
ÖSYM tarafından aktarılan bilgiye göre YKS sonuçlarının yarın yani 28 Temmuz Salı günü açıklanacağı ifade edilmişti fakat bu sabah erken saatlerde milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren YKS sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak.
YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek.