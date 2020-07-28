2020 Mimarlık Fakültesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı? YKS 2020 Mimarlık Fakültesi taban puanları ve başarı sıralaması...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS sonuçlarının açıklanmasının hemen akabinde Mimarlık Fakültesi taban puanları rağbet görmeye başladı. Mimarlık alanında üniversitelerin kontenjan ve başarı sıralamasını öğrenmek isteyen adaylar araştırmalarına hız kazandırdı. İlgili üniversitelerin bölümlerinde Mimarlık Fakültesi taban puanlarına, başarı sıralaması ve kontenjanlarına göre tercih yapacaklar konuya yönelik araştırmalarını sürdürüyor. Peki 2020 Mimarlık Fakültesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı? YKS üniversite sınavı Mimarlık Fakültesi taban puanları

MİMARLIK FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2020

Üniversitelerin mimarlık bölümlerinde eğitim görmek isteyen öğrenciler, 2020 Mimarlık Fakültesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları gibi bilgileri öğrenmeye çalışıyor. Okullar bu seneye ait puanlarını henüz açıklamazken adaylar geçtiğimiz senenin puanlarına bakarak değerlendirme yapıyor. İşte, Mimarlık Fakültesi taban puanları ve kontenjanları hakkında detaylar…