2020 Sınıf öğretmenliği taban puanları belli oldu mu, ne zaman belli olacak? YKS ile Sınıf öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları

YKS sonuçlarının erişime açılmasının ardından binlerce aday Sınıf öğretmenliği bölümü 2020 taban puanları araştırmasına başladı. Bu bölümü okumak isteyen vatandaşlar kendi puanlarına karşılık okulların başarı sıralamaları ile karşılaştırmalara başladı. Tercih maratonu öncesi vatandaşlar heyecanla listelerine yazacakları okulları seçiyor. Peki, Sınıf öğretmenliği bölümü 2020 taban puanları belli oldu mu? İşte Sınıf öğretmenliği taban puanı ve başarı sıralamaları…
Sınıf öğretmenliği bölümü üzerinden tercihlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar YKS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber taban puanları ve başarı sıralamaları araştırmalarına başladı. Bu bölüme girmek isteyen adayların Eşit Ağırlık puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor…
YKS tercihleri bu yıl ağustos ayında alınacak. Üniversite taban puanları her yıl tercihlere az bir zaman kala yayımlanıyor. 21 Temmuz'da ÖSYM ön bilgi verme amaçlı bir YKS tercih kılavuzu yayımladı. Tercih tarihlerinde detaylı kılavuz yayımlanacak. İşte geçen yılın üniversite taban puanları…
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YKS ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Yükseköğretim Kurulunca, üniversitelerin örgün eğitim programları için 835 bin 383 kontenjan belirlendi. Tıp programında belirlenen kontenjan 16 bin 448, mühendislikte 71 bin 244, hukuk programlarında ise 16 bin 327 oldu.
Yapılan değerlendirmeler ve rasyonel planlamalarla diğer bazı programlar için belirlenen örgün öğretim kontenjanları ise şöyledir:
Ziraat-Tarım ve Doğa Bilimleri fakültelerinin mühendislik dışı programlarının kontenjanı 6 bin 467.
Mimarlık programlarının kontenjanı 7 bin 985.
Mühendislik programlarının kontenjanı 71 bin 244.
Temel Bilimlerde kontenjan 10 bin 622.
İlahiyat-İslami İlimler Fakültelerinde kontenjan 19 bin 353.