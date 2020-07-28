2020 Sınıf öğretmenliği taban puanları belli oldu mu, ne zaman belli olacak? YKS ile Sınıf öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları

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2020 Sınıf öğretmenliği taban puanları belli oldu mu, ne zaman belli olacak? ile Sınıf öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları

Bugün tarafından 2020 sonuçlarının açıklanmasıyla beraber milyonlarca aday aldıkları puan ile hayalini kurdukları okula gidip gidemeyeceğini merak ediyor. Birçok kişi ise Sınıf öğretmenliği bölümü 2020 taban puanları araştırması yapmaya başladı. Bu yılın puanlarının henüz açıklanmadığı bilinirken geçtiğimiz senenin puan ve sıralamaları baz alınarak öğrenciler herhangi bir üniversiteye yerleşip yerleşemeyeceğini merak ediyor. Peki, Sınıf öğretmenliği bölümü 2020 taban puanları belli oldu mu? İşte Sınıf öğretmenliği taban puanı ve başarı sıralamaları…

Giriş Tarihi: 28.7.2020 08:49 Son Güncelleme: 28.7.2020 08:50 ABONE OL
Sınıf öğretmenliği bölümü 2020 taban puanları belli oldu mu? İşte Sınıf öğretmenliği taban puanı ve başarı sıralamaları…

sonuçlarının erişime açılmasının ardından binlerce aday Sınıf öğretmenliği bölümü 2020 taban puanları araştırmasına başladı. Bu bölümü okumak isteyen vatandaşlar kendi puanlarına karşılık okulların başarı sıralamaları ile karşılaştırmalara başladı. Tercih maratonu öncesi vatandaşlar heyecanla listelerine yazacakları okulları seçiyor. Peki, Sınıf öğretmenliği bölümü 2020 taban puanları belli oldu mu? İşte Sınıf öğretmenliği taban puanı ve başarı sıralamaları…

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI!

Sınıf öğretmenliği bölümü üzerinden tercihlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar YKS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber taban puanları ve başarı sıralamaları araştırmalarına başladı. Bu bölüme girmek isteyen adayların Eşit Ağırlık puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor…

Sınıf öğretmenliği bölümü 2020 taban puanları belli oldu mu? İşte Sınıf öğretmenliği taban puanı ve başarı sıralamaları…

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

tercihleri bu yıl ağustos ayında alınacak. Üniversite her yıl tercihlere az bir zaman kala yayımlanıyor. 21 Temmuz'da ön bilgi verme amaçlı bir tercih kılavuzu yayımladı. Tercih tarihlerinde detaylı kılavuz yayımlanacak. İşte geçen yılın üniversite taban puanları…

GEÇEN YILIN ÜNİVERSİTE LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

GEÇEN YILIN ÜNİVERSİTE ÖN LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Sınıf öğretmenliği bölümü 2020 taban puanları belli oldu mu? İşte Sınıf öğretmenliği taban puanı ve başarı sıralamaları…

YKS ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Yükseköğretim Kurulunca, üniversitelerin örgün eğitim programları için 835 bin 383 kontenjan belirlendi. Tıp programında belirlenen kontenjan 16 bin 448, mühendislikte 71 bin 244, hukuk programlarında ise 16 bin 327 oldu.
Yapılan değerlendirmeler ve rasyonel planlamalarla diğer bazı programlar için belirlenen örgün öğretim kontenjanları ise şöyledir:

Ziraat-Tarım ve Doğa Bilimleri fakültelerinin mühendislik dışı programlarının kontenjanı 6 bin 467.

Mimarlık programlarının kontenjanı 7 bin 985.
Mühendislik programlarının kontenjanı 71 bin 244.
Temel Bilimlerde kontenjan 10 bin 622.
İlahiyat-İslami İlimler Fakültelerinde kontenjan 19 bin 353.

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