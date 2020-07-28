Son dakika: YKS soru kitapçıkları erişime açıldı! YKS sonuçları ve soru kitapçıkları sorgulama 2020

YKS sonuçları, ÖSYM tarafından üniversite adayı öğrenciler için erişime açıldı. Yüz binlerce öğrenci, 2020 YKS sınavında, istedikleri okul ve bölümü, üniversite tercihleri döneminde seçebilmek için ter döktü. ÖSYM YKS kılavuzu ile, tercih tarihleri ve adımları kamuoyu ile paylaşıldı. Peki, YKS sonuçları sorgulama ekranı ve ÖSYM aday işlemleri sayfasına nasıl girilir? Bu başlık altında, üniversite tercihleri ile ilgili detaylar ve YKS sonucu öğrenme ekranı yer alıyor.
YKS sınav sonuçlarının 28 Temmuz tarihinde açıklanacağı belirtilmişti. ÖSYM'nin 28 Temmuz resmi açıklamasının bir gün önce sınav sonuçları adaylar ile paylaşıldı.
YKS 2020 SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.
YKS BARAJ PUANI KAÇ?
Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek.
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir.
İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
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