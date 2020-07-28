Son dakika: YKS soru kitapçıkları erişime açıldı! YKS sonuçları ve soru kitapçıkları sorgulama 2020

YKS sonuçları, ÖSYM tarafından üniversite adayı öğrenciler için erişime açıldı. Yüz binlerce öğrenci, 2020 YKS sınavında, istedikleri okul ve bölümü, üniversite tercihleri döneminde seçebilmek için ter döktü. ÖSYM YKS kılavuzu ile, tercih tarihleri ve adımları kamuoyu ile paylaşıldı. Peki, YKS sonuçları sorgulama ekranı ve ÖSYM aday işlemleri sayfasına nasıl girilir? Bu başlık altında, üniversite tercihleri ile ilgili detaylar ve YKS sonucu öğrenme ekranı yer alıyor.

2020 YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI

YKS sınav sonuçlarının 28 Temmuz tarihinde açıklanacağı belirtilmişti. ÖSYM'nin 28 Temmuz resmi açıklamasının bir gün önce sınav sonuçları adaylar ile paylaşıldı.