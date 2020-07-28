ÖSYM Sözel puanı ile öğrenci alan bölümler 2020: YKS 2 ve 4 yıllık Sözel bölümler taban puanları ve üniversitelerin başarı sıralamaları!

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Sözel puanı ile öğrenci alan bölümler 2020: 2 ve 4 yıllık Sözel bölümler ve üniversitelerin başarı sıralamaları!

sonuçlarının bugün sabah saatlerinde tarafınca açıklanmasının ardından sözel puan ile öğrenci alan bölümlere yerleşmek isteyen binlerce aday 2020 üniversite araştırmasına başladı. TYT ve AYT oturumlarından oluşan YKS sınavında adaylar kendi puanlarına ve başarı sıralamalarına yakın bölüm ve okul araştırmasına başladı. Peki, puan ile öğrenci alan bölümler hangileri? İşte 2020 Sözel bölümler taban puanları ve YKS başarı sıralamaları…

Giriş Tarihi: 28.7.2020 08:10 Son Güncelleme: 28.7.2020 08:10 ABONE OL
Sözel puan ile öğrenci alan İki ve dört yıllık bölümler hangileri? 2020 Sözel bölümler taban puanları ve YKS başarı sıralamaları…

Sözel puan ile öğrenci alan bölümler binlerce vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. sonuçlarının sabah saatlerinde erişime açılmasının ardından üniversite sınavına giriş sağlayan adaylar kendi puanlarını baz alarak başarı sıralamalarına en yakın okulları tercih listelerine ekleyecek. Bu kapsamda üniversite araştırmaları devam ediyor. Peki, puan ile öğrenci alan bölümler hangileri? İşte 2020 Sözel bölümler taban puanları ve YKS başarı sıralamaları…

SÖZEL BÖLÜMLER TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI!

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday 2020 Sözel puan ile öğrenci alan bölümler araştırmasına başladı. SÖZ, SAY, EA şeklinde üniversiteler belirli puan türlerine göre öğrenci alırken sözel puan türü; ilk oturum olan TYT sınavında, Türk Dili Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1 ve Sosyal Bilimler-2 testlerinin sonuçları baz alınarak hesaplanıyor...

Sözel puan ile öğrenci alan İki ve dört yıllık bölümler hangileri? 2020 Sözel bölümler taban puanları ve YKS başarı sıralamaları…

SÖZEL PUAN İLE ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER – TABAN PUANLARI – BAŞARI SIRALAMALARI!

2 yıllık Sözel bölümler başarı sıralamaları ve taban puanları için tıklayınız...

4 yıllık Sözel bölümler başarı sıralamaları ve için tıklayınız...

Henüz bu yılın punları açıklanmadığı için 2019 puanları baz alınmaktadır.

Sözel Test Ağırlıkları – TYT

Türkçe: %13
Sosyal Bilimler: %7
Temel Matematik: %13
Fen Bilimleri: %7
Sözel Test Ağırlıkları – AYT

Türk Dili ve Edebiyat Sosyal Bilimler – 1

Türk Dili ve Edebiyatı: %18
Tarih-1: %7
Coğrafya-1 %5
Sosyal Bilimler – 2

Tarih-2: %8
Coğrafya-2: %8
Felsefe Grubu: %9
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: %5

Sözel puan ile öğrenci alan İki ve dört yıllık bölümler hangileri? 2020 Sözel bölümler taban puanları ve YKS başarı sıralamaları…

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

tarafından aktarılan bilgiye göre sonuçlarının yarın yani 28 Temmuz Salı günü açıklanacağı ifade edilmişti fakat bu sabah erken saatlerde milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren açıklandı.

ÖSYM 2020 YKS SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

Üniversite adayları tercihlerini 6 Ağustos ile 14 Ağustos arasında yapabilecek.

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

Sözel puan ile öğrenci alan İki ve dört yıllık bölümler hangileri? 2020 Sözel bölümler taban puanları ve YKS başarı sıralamaları…

YKS ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Yükseköğretim Kurulunca, üniversitelerin örgün eğitim programları için 835 bin 383 kontenjan belirlendi. Tıp programında belirlenen kontenjan 16 bin 448, mühendislikte 71 bin 244, hukuk programlarında ise 16 bin 327 oldu.
Yapılan değerlendirmeler ve rasyonel planlamalarla diğer bazı programlar için belirlenen örgün öğretim kontenjanları ise şöyledir:

Ziraat-Tarım ve Doğa Bilimleri fakültelerinin mühendislik dışı programlarının kontenjanı 6 bin 467.

Mimarlık programlarının kontenjanı 7 bin 985.
Mühendislik programlarının kontenjanı 71 bin 244.
Temel Bilimlerde kontenjan 10 bin 622.
İlahiyat-İslami İlimler Fakültelerinde kontenjan 19 bin 353.

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ÖSYM Sözel puanı ile öğrenci alan bölümler 2020: YKS 2 ve 4 yıllık Sözel bölümler taban puanları ve üniversitelerin başarı sıralamaları!
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