ÖSYM Sözel puanı ile öğrenci alan bölümler 2020: YKS 2 ve 4 yıllık Sözel bölümler taban puanları ve üniversitelerin başarı sıralamaları!

Sözel puan ile öğrenci alan bölümler binlerce vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. YKS sonuçlarının sabah saatlerinde erişime açılmasının ardından üniversite sınavına giriş sağlayan adaylar kendi puanlarını baz alarak başarı sıralamalarına en yakın okulları tercih listelerine ekleyecek. Bu kapsamda üniversite taban puanları araştırmaları devam ediyor. Peki, 2020 Sözel puan ile öğrenci alan bölümler hangileri? İşte 2020 Sözel bölümler taban puanları ve YKS başarı sıralamaları…

SÖZEL BÖLÜMLER TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI!

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday 2020 Sözel puan ile öğrenci alan bölümler araştırmasına başladı. SÖZ, SAY, EA şeklinde üniversiteler belirli puan türlerine göre öğrenci alırken sözel puan türü; ilk oturum olan TYT sınavında, Türk Dili Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1 ve Sosyal Bilimler-2 testlerinin sonuçları baz alınarak hesaplanıyor...