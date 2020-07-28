YKS sözel puan ile öğrenci alan bölümler 2020: 2 - 4 Yıllık üniversitelerde Sözel bölüm taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları!

Sözel puanıyla öğrenci alan bölümler, bugün YKS sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından milyonlarca vatandaşın gündemine geldi. Bilindiği üzere yeni sınav sistemi ile beraber puan türleri de 18'den 5'e düşürülmüştü. Sözel puanını kullanarak tercih yapmak isteyen adaylar ise Sözel puanıyla öğrenci alan bölümler araştırmasına başladı. Peki, Sözel puanıyla öğrenci alan bölümler ve üniversiteler hangileri? İşte bölümlerin listesi – taban puanları ve başarı sıralamaları…

2020 SÖZEL PUAN İLE ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER LİSTESİ – TABAN PUANLARI

Sözel puanını kullanarak YKS tercihini gerçekleştirmek isteyen binlerce aday şimdiden sözel puanla öğrenci alan bölüm ve üniversiteleri araştırmaya başladı. Bu puan türü; ilk oturum olan TYT sınavında, Türk Dili Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1 ve Sosyal Bilimler-2 testlerinin sonuçları baz alınarak hesaplanır.