2020 Uludağ Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümler başarı sıralamaları | Uludağ Üniversitesi YKS taban puanları!

Milyonlarca aday bugün ÖSYM tarafından gelen son dakika açıklamasının ardından Uludağ Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları araştırmasına başladı. Ülkemizin en köklü okullarından olan Uludağ Üniversitesi taban puanları merak ediliyor. Bu okulda eğitim görmek isteyen adaylar 4 ve 3 yıllık bölümlerin puanlarına ilişkin bilgi edinmek istiyor. Peki, Psikoloji, Radyo, Televizyon ve Sinema, Sosyoloji, Hemşirelik, BESYO Uludağ Üniversitesi 2020 taban puanları belli oldu mu? İşte detaylar…

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2020 TABAN PUANLARI – BAŞARI SIRALAMASI

Bursa'daki ilk üniversite olarak 11 Nisan 1975 tarihinde kurulan Üniversite'de eğitim almak isteyen binlerce aday tercih maratonu başlamadan önce okulun puanlarına ve başarı sıralamalarına ilişkin detayları araştırıyor…