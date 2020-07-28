2020 Uludağ Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümler başarı sıralamaları | Uludağ Üniversitesi YKS taban puanları!

Milyonlarca aday bugün ÖSYM tarafından gelen son dakika açıklamasının ardından Uludağ Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları araştırmasına başladı. Ülkemizin en köklü okullarından olan Uludağ Üniversitesi taban puanları merak ediliyor. Bu okulda eğitim görmek isteyen adaylar 4 ve 3 yıllık bölümlerin puanlarına ilişkin bilgi edinmek istiyor. Peki, Psikoloji, Radyo, Televizyon ve Sinema, Sosyoloji, Hemşirelik, BESYO Uludağ Üniversitesi 2020 taban puanları belli oldu mu? İşte detaylar…
Bursa'daki ilk üniversite olarak 11 Nisan 1975 tarihinde kurulan Üniversite'de eğitim almak isteyen binlerce aday tercih maratonu başlamadan önce okulun puanlarına ve başarı sıralamalarına ilişkin detayları araştırıyor…
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
YKS tercihleri bu yıl ağustos ayında alınacak. Üniversite taban puanları her yıl tercihlere az bir zaman kala yayımlanıyor. İşte geçen yılın üniversite taban puanları…
GEÇEN YILIN ÜNİVERSİTE LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
GEÇEN YILIN ÜNİVERSİTE ÖN LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Geçtiğimiz yıl Yükseköğretim Kurulunca, üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla hizmete sunulan YÖK Atlas güncellenerek erişime açılmıştı.
YÖK Atlas üzerinden istediğiniz üniversite ve bölümü seçerek arama yapabiliyorsunuz.
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ
YÖK Atlas içerisinde lisans ve önlisans programlarının taban puanları ile ilgili bilgiler yer alıyor.