2020 YKS üniversite 2 ve 4 yıllık taban puanları: 200-240-250-270-300 puanla hangi üniversiteye girebilirim?

Üniversite taban puanları, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonların gündemindeki yerini aldı. Adaylar kendi puanlarını baz alarak okulların açıkladığı sıralama ve taban puanlarına göre tercih listelerini şimdiden oluşturmaya başladı. Bu kapsamda henüz 2020 yılına ait sıralamalar belli olmazken 2019 yılına ait veriler araştırılıyor. Peki, 200-240-250-270-300 puanla hangi üniversiteye girebilirim? İşte Üniversite 2 ve 4 yıllık taban puanları, başarı sıralamaları ve tüm detaylar…
YKS tercih maratonu başlamadan önce milyonlarca aday kendi puanlarını baz alarak okulların açıkladığı sıralamalara göre tercihlerini hazırlamaya başladı. Baraj puanının üzerinde olan tüm adaylar tercihlerini gerçekleştirebilecekken binlerce kişi "200-240-250-270-300 puanla hangi üniversiteye girebilirim?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Üniversite taban puanları…
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
YKS tercihleri bu yıl ağustos ayında alınacak. Üniversite taban puanları her yıl tercihlere az bir zaman kala yayımlanıyor. İşte geçen yılın üniversite taban puanları…
GEÇEN YILIN ÜNİVERSİTE LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
GEÇEN YILIN ÜNİVERSİTE ÖN LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Geçtiğimiz yıl Yükseköğretim Kurulunca, üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla hizmete sunulan YÖK Atlas güncellenerek erişime açılmıştı.
YÖK Atlas üzerinden istediğiniz üniversite ve bölümü seçerek arama yapabiliyorsunuz.
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ
YÖK Atlas içerisinde lisans ve önlisans programlarının taban puanları ile ilgili bilgiler yer alıyor.
YKS ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Yükseköğretim Kurulunca, üniversitelerin örgün eğitim programları için 835 bin 383 kontenjan belirlendi. Tıp programında belirlenen kontenjan 16 bin 448, mühendislikte 71 bin 244, hukuk programlarında ise 16 bin 327 oldu.
Yapılan değerlendirmeler ve rasyonel planlamalarla diğer bazı programlar için belirlenen örgün öğretim kontenjanları ise şöyledir: Ziraat-Tarım ve Doğa Bilimleri fakültelerinin mühendislik dışı programlarının kontenjanı 6 bin 467.
Mimarlık programlarının kontenjanı 7 bin 985.
Mühendislik programlarının kontenjanı 71 bin 244.
Temel Bilimlerde kontenjan 10 bin 622.
İlahiyat-İslami İlimler Fakültelerinde kontenjan 19 bin 353.