YKS birincisi kim oldu, kaç kişi birinci oldu? 2020 üniversite sınavı TYT, AYT ve YDT oturumları birincileri açıklandı

ÖSYM'den gelen son dakika bilgisine göre; üniversite sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından en merak edilenlerden bir tanesi YKS birincisi olmaktadır. Peki; YKS birincisi 2020 kim oldu? Üniversite sınavında kaç kişi full çekti?

YKS BİRİNCİSİ KİM? 2020

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın TYT oturumunda Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir'den 5 aday birinciliği paylaştı.