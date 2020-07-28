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birincisi kim oldu, kaç kişi birinci oldu? 2020 üniversite sınavı TYT, AYT ve YDT oturumları birincileri açıklandı

sonuçlarının açıklanmasının ardından pek çok konu da gündeme geldi. Bunlardan bir tanesi de YKS birincisinin kim olduğuna dair bilgiler olmaktadır. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; üniversite sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından YKS'de kaç kişi full çekti, kim gibi soruların yanıtları aranıyor. Peki; , kaç kişi full çekti?

Giriş Tarihi: 28.7.2020 07:51 Son Güncelleme: 28.7.2020 07:52 ABONE OL
YKS 2020 birincisi kim oldu? YKS'de kaç kişi full çekti?

ÖSYM'den gelen son dakika bilgisine göre; üniversite sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından en merak edilenlerden bir tanesi birincisi olmaktadır. Peki; 2020 kim oldu? Üniversite sınavında kaç kişi full çekti?

YKS BİRİNCİSİ KİM? 2020

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın TYT oturumunda Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir'den 5 aday birinciliği paylaştı.

YKS 2020 birincisi kim oldu? YKS'de kaç kişi full çekti?

YKS BİRİNCİSİ 2020 KİM?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın TYT oturumunda Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir'den 5 aday birinciliği paylaştı.

PROF. DR. HALİS AYGÜN AÇIKLADI!

" Birincilerimizin İlleri TYT birincileri: 5 aday Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir AYT birincileri: 5 aday Sözel: İzmir Eşit Ağırlık: Osmaniye Sayısal: İstanbul, İzmir, Malatya, YDT birincileri: 4 aday İstanbul, 1 aday Niğde Adaylarımızı tebrik ederim."

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YKS birincisi kim oldu, kaç kişi birinci oldu? 2020 üniversite sınavı TYT, AYT ve YDT oturumları birincileri açıklandı
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