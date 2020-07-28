YKS birincisi kim oldu, kaç kişi birinci oldu? 2020 üniversite sınavı TYT, AYT ve YDT oturumları birincileri açıklandı

ÖSYM'den gelen son dakika bilgisine göre; üniversite sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından en merak edilenlerden bir tanesi YKS birincisi olmaktadır. Peki; YKS birincisi 2020 kim oldu? Üniversite sınavında kaç kişi full çekti?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın TYT oturumunda Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir'den 5 aday birinciliği paylaştı.
YKS BİRİNCİSİ 2020 KİM?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın TYT oturumunda Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir'den 5 aday birinciliği paylaştı.
"YKS Birincilerimizin İlleri TYT birincileri: 5 aday Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir AYT birincileri: 5 aday Sözel: İzmir Eşit Ağırlık: Osmaniye Sayısal: İstanbul, İzmir, Malatya, YDT birincileri: 4 aday İstanbul, 1 aday Niğde Adaylarımızı tebrik ederim."