YKS ile 2020 üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? YKS tercih dönemi ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor?

Bu yıl Haziran ayında gerçekleşen 2020 Üniversite sınavının gerçekleşmesiyle beraber geçtiğimiz gün YKS sonuçları açıklanmış ve adaylar bu kez de tercihleri beklemeye başlamıştı. ÖSYM 2020 takvimine göre; bu tarihleri adaylara duyururken milyonlarca vatandaş geri sayıma başladı. Peki, ÖSYM ile YKS tercihleri ne zaman başlıyor? Tarih belli oldu! 2020 YKS – Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak ve bitecek? İşte tüm gelişmeler…

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? YKS TERCİH MARATONU İÇİN TARİH BELLİ OLDU!

Milyonlarca vatandaşın katılım sağladığı üniversite sınavı sonrası geçtiğimiz gün ÖSYM tarafından beklenen açıklama geldi ve sonuçlar erişime açıldı. Şimdi ise adaylar YKS tercihleri için geri sayıma başladı. Tercihlerin başlayacağı ve biteceği tarihler ise ÖSYM takvimi üzerinden bildirilmişti…