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ile 2020 ne zaman yapılacak? YKS tercih dönemi ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor?

Geçtiğimiz gün üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler 2020 tercih tarihlerine çevrildi. Milyonlarca üniversite adayı TYT – AYT ve YDT sınavlarında aldıkları puan ve başarı sıralamalarını baz alarak okul tercihlerini gerçekleştirecek. Bu kapsamda ise tarafından yayımlanacak olan kılavuz merakla bekleniyor. Peki, ÖSYM ile YKS tercihleri ne zaman başlıyor? Tarih belli oldu! 2020 YKS – ne zaman başlayacak ve bitecek?

Giriş Tarihi: 28.7.2020 07:36 ABONE OL
YKS ile 2020 üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? YKS tercih dönemi ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor?

Bu yıl Haziran ayında gerçekleşen 2020 Üniversite sınavının gerçekleşmesiyle beraber geçtiğimiz gün sonuçları açıklanmış ve adaylar bu kez de tercihleri beklemeye başlamıştı. 2020 takvimine göre; bu tarihleri adaylara duyururken milyonlarca vatandaş geri sayıma başladı. Peki, ÖSYM ile YKS tercihleri ne zaman başlıyor? Tarih belli oldu! 2020 YKS – ne zaman başlayacak ve bitecek? İşte tüm gelişmeler…

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? YKS TERCİH MARATONU İÇİN TARİH BELLİ OLDU!

Milyonlarca vatandaşın katılım sağladığı üniversite sınavı sonrası geçtiğimiz gün ÖSYM tarafından beklenen açıklama geldi ve sonuçlar erişime açıldı. Şimdi ise adaylar YKS tercihleri için geri sayıma başladı. Tercihlerin başlayacağı ve biteceği tarihler ise ÖSYM takvimi üzerinden bildirilmişti…

YKS ile 2020 üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? YKS tercih dönemi ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-) tercihlerinin, 6-14 Ağustos'ta alınacağını bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."

YKS ile 2020 üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? YKS tercih dönemi ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor?

YKS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU YAYIMLANDI

ÖSYM, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu, adaylara ön bilgi vermek amacıyla internet sitesinde yayımladı.

'den yapılan duyuruya göre, 2020- Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, bugünden itibaren 24 Temmuz'a kadar ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinde incelenebilecek.
kılavuz ile adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amaçlanıyor. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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YKS ile 2020 üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? YKS tercih dönemi ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor?
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