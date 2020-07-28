YKS ile 2020 üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? YKS tercih dönemi ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor?

Bu yıl Haziran ayında gerçekleşen 2020 Üniversite sınavının gerçekleşmesiyle beraber geçtiğimiz gün YKS sonuçları açıklanmış ve adaylar bu kez de tercihleri beklemeye başlamıştı. ÖSYM 2020 takvimine göre; bu tarihleri adaylara duyururken milyonlarca vatandaş geri sayıma başladı. Peki, ÖSYM ile YKS tercihleri ne zaman başlıyor? Tarih belli oldu! 2020 YKS – Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak ve bitecek? İşte tüm gelişmeler…
Milyonlarca vatandaşın katılım sağladığı üniversite sınavı sonrası geçtiğimiz gün ÖSYM tarafından beklenen açıklama geldi ve sonuçlar erişime açıldı. Şimdi ise adaylar YKS tercihleri için geri sayıma başladı. Tercihlerin başlayacağı ve biteceği tarihler ise ÖSYM takvimi üzerinden bildirilmişti…
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) tercihlerinin, 6-14 Ağustos'ta alınacağını bildirdi.
Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."
YKS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU YAYIMLANDI
ÖSYM, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu, adaylara ön bilgi vermek amacıyla internet sitesinde yayımladı.
ÖSYM'den yapılan duyuruya göre, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, bugünden itibaren 24 Temmuz'a kadar ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinde incelenebilecek.
kılavuz ile adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amaçlanıyor. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.
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