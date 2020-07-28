ÖSYM YKS sınav sonuçları sorgulama ekranı, TIKLA - SORGULA! YKS 2020 sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

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sınav sonuçları sorgulama ekranı, TIKLA - SORGULA! YKS 2020 sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

Milyonlarca vatandaşın katılım sağladığı sınav sonuçları ile bugün sabah saatlerinde erişime açıldı. Gelen son dakika haberinin ardından vatandaşlar aldıkları puanları ve başarı sıralamalarını öğrenmek adına ÖSYM sonuç sorgulama sistemine akın ederken TYT, AYT ve YDT olarak üç oturumdan oluşan sınavın sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar araştırmalarına devam ediyor. Peki, ÖSYM ile YKS sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? İşte ÖSYM sonuç sorgulama ekranı ile üniversite sınavı YKS sonuçları…

Giriş Tarihi: 28.7.2020 08:11 Son Güncelleme: 28.7.2020 08:11 ABONE OL
YKS sonuçları TIKLA - SORGULA! ÖSYM sonuç sorgulama ekranı ile Üniversite sınavı YKS sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

Milyonların katılım sağladığı sonuçları bugün sabah saatlerinde sonuç sorgulama sistemi üzerinden açıklandı. Vatandaşlar kendi sonuçlarını öğrenebilmek amacı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sağlanan sorgulama sistemine TC kimlik no ve aday şifreleri ile girişlerini sağlayarak sonuç belgesine ulaşabiliyor. Peki, YKS sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? 2020 YKS sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

ÖSYM İLE 2020 YKS – ÜNİVERSİTE SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

Vatandaşların heyecanla beklediği sınavın sonuçları bugün ÖSYM ekranından yayımlanan son dakika duyurusu ile açıklandı. YKS sonuçları için adaylar yoğun bir şekilde sisteme giriş sağlamaya çalışırken öte yandan detayları da araştırmaya devam ediyor. Aday şifresi ve TC kimlik numaraları ile üniversite sınav sonucu ekranına ulaşabiliyorlar…

YKS sonuçları TIKLA - SORGULA! ÖSYM sonuç sorgulama ekranı ile Üniversite sınavı YKS sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

YKS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

tarafından aktarılan bilgiye göre sonuçlarının yarın yani 28 Temmuz Salı günü açıklanacağı ifade edilmişti fakat bu sabah erken saatlerde milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren açıklandı.

ÖSYM 2020 YKS SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

YKS sonuçları TIKLA - SORGULA! ÖSYM sonuç sorgulama ekranı ile Üniversite sınavı YKS sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

YKS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILACAK? TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

Üniversite adayları tercihlerini 6 Ağustos ile 14 Ağustos arasında yapabilecek.

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

YKS sonuçları TIKLA - SORGULA! ÖSYM sonuç sorgulama ekranı ile Üniversite sınavı YKS sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile 'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek.

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ÖSYM YKS sınav sonuçları sorgulama ekranı, TIKLA - SORGULA! YKS 2020 sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
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