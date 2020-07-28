ÖSYM YKS sınav sonuçları sorgulama ekranı, TIKLA - SORGULA! YKS 2020 sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

Milyonların katılım sağladığı YKS sonuçları bugün sabah saatlerinde ÖSYM sonuç sorgulama sistemi üzerinden açıklandı. Vatandaşlar kendi sonuçlarını öğrenebilmek amacı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sağlanan sorgulama sistemine TC kimlik no ve aday şifreleri ile girişlerini sağlayarak sonuç belgesine ulaşabiliyor. Peki, YKS sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? 2020 YKS sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

ÖSYM İLE 2020 YKS – ÜNİVERSİTE SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

Vatandaşların heyecanla beklediği sınavın sonuçları bugün ÖSYM ekranından yayımlanan son dakika duyurusu ile açıklandı. YKS sonuçları için adaylar yoğun bir şekilde sisteme giriş sağlamaya çalışırken öte yandan detayları da araştırmaya devam ediyor. Aday şifresi ve TC kimlik numaraları ile üniversite sınav sonucu ekranına ulaşabiliyorlar…