YKS soruları ve cevapları erişime açıldı! ÖSYM ile 2020 YKS üniversite sınavı soru ve cevapları nasıl, nereden görüntülenir?

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soruları ve cevapları erişime açıldı! ile 2020 YKS üniversite sınavı soru ve cevapları nasıl, nereden görüntülenir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından soru ve cevapları da tarafından erişiem açıldı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılım gösteren adayların cevap kağıtlarını 10 gün süre ile görüntüleyebileceği bildirildi. Adaylar, hangi soruda ve nerede yanlış yaptıklarını, YKS soru ve cevapları görüntüleme ekranı ile kolay bir şekilde öğrenebilecek. Peki, 2020 YKS soru ve cevapları nasıl, nereden görüntülenir? Detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 28.7.2020 08:13 Son Güncelleme: 28.7.2020 08:13 ABONE OL
YKS soru ve cevapları erişime açıldı! ÖSYM ile 2020 YKS üniversite sınavı soru ve cevapları nasıl, nereden görüntülenir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın sonuçları açıklanmasına karşın yeni bilgiler de gelmeye devam ediyor. Bu noktada, 2020 soru ve cevapları tarafından erişime açıldı. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılım gösteren adaylar, YKS soruları ve cevapları ile yanlış ve doğruları hakkında bilgi sahibi olabiliyor. Zira, adayların cevap kağıtları da erişime açıldı.

YKS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI!

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi,

Adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin internet adresinden 27 Temmuz 2020 tarihinde saat 15.00'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

YKS SORU VE CEVAPLARI NASIL, NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?

Bu noktada, '2020 YKS soruları ve cevapları nasıl, nereden görüntülenir?' sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Adaylar, hangi soruda, nerede yanlış yaptıkları konusunda bilgi edinmeye çalışıyor.

İşte, 2020 YKS soruları ve cevapları...

YKS soru ve cevapları erişime açıldı! ÖSYM ile 2020 YKS üniversite sınavı soru ve cevapları nasıl, nereden görüntülenir?

YKS CEVAP KÂĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI

tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi,

27 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020- 1. Oturum Temel Yeterlilik (TYT), 28 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 27 Temmuz 2020 tarihinde saat 15.00'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kâğıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

ÖSYM AİS EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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YKS soru ve cevapları erişime açıldı! ÖSYM ile 2020 YKS üniversite sınavı soru ve cevapları nasıl, nereden görüntülenir?

YKS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILACAK? TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

Üniversite adayları tercihlerini 6 Ağustos ile 14 Ağustos arasında yapabilecek.

2020 ÖSYM İLE YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE KONTENJAN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM TARAFINDAN AÇIKLANAN YKS TYT, AYT VE YDT OTURUMLARI 2020 BARAJ PUANI İÇİN TIKLAYINIZ

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