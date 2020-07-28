YÖK Atlas tercih robotu 2020: YÖK Atlas tercih robotu ile YKS üniversite tercihi nasıl yapılır? 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları

YKS sonuçlarını öğrenen adaylar için tercih heyecanı başladı. Tercihlerin başlamasına yaklaşık 1 haftalık bir süre kala adaylar, başta YÖK atlas tercih robotu olmak üzere üniversitelerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları gibi konuları araştırıyor. Üniversitelerin taban puanları da dahil olmak üzere tercih işlemlerine yön verecek bilgilerin birçoğu YÖK Atlas tercih robotu içerisinde yer alıyor. İşte YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır sorusunun cevabı…
YKS 2020 2 YILLIK VE 4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?
Adaylar tercih işlemleri başlamadan önce YÖK Atlas tercih robotu aracılığıyla üniversitelerin 2020 taban puanları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Tercih işlemlerinde referans olması adına geçtiğimiz senenin taban puanlarına bakmak gerekiyor. 2020 yılı için iki ve 4 yıllık üniversitelerin taban puanları, yerleştirme işlemlerinden sonra açıklanacak.
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?
Haberimizin detaylarından, YÖK Atlas YKS tercih robotu ile beraber geçtiğimiz yıla ilişkin iki yıllık ve dört yıllık taban puanları ile başarı sıralaması hakkında bilgi edinebilirsiniz
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?
"Üniversite Seç" kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.
"Program Seç" kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.
ÜNİVERSİTE TABAN VE TAVAN PUANLARI GÖRÜNTÜLENEBİLİYOR
YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.
Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.
YÖK ATLAS TERCİH PROGRAMI
YÖK tarafından hazırlanan ve üniversite adaylarının daha bilinçli tercih yapmasını amaçlayan Atlas tercih programı sayesinde, 4 yıllık veya 2 yıllık üniversitelerin geçtiğimiz yıllardaki taban puanları ve kontenjan bilgileri öğrenilebiliyor.
YÖK'ün Atlas uygulaması aracılığıyla, tercih edeceğiniz üniversite bölümünün;
– Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları
– Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı
– Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler
– Yerleşenlerin geldikleri iller
– Yerleşenlerin öğrenim durumu
– Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları
– Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri
– Yerleşenlerin mezun oldukları liseler
– Yerleşen okul birincileri
– Taban puan ve başarı sırası istatistikleri
– Yerleşen son kişinin profili
– Yerleşenlerin YKS net ortalamaları
– Yerleşenlerin YKS puanları
– Yerleşenlerin YKS başarı sıraları
– Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri
– Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri
– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri
– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler
– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller
– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar
– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler)
– Yerleşme koşulları" öğrenilebiliyor.