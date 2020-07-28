YÖK Atlas ile YKS tercih robotu ekranı 2020: YÖK Atlas YKS tercih robotu ile ile 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları!

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Adaylar, ÖSYM AİS üzerinden üniversite sınavı sonucu sorgulama işlemlerini yaparken bir yandan da YKS tercihleri ve üniversite taban puanları gibi önemli bilgilere erişmeye çalışıyor. Bu noktada, YÖK tarafından öğrencilerin erişimine sunulan YÖK Atlas tercih robotu büyük önem arz ediyor. Zira, üniversitelerin taban puanları başta olmak üzere birçok bilgi, YÖK Atlas tercih robotu ile görüntülenebiliyor.

YKS 2 YILLIK VE 4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

Yaşanan bu durum üzerine, YÖK Atlas tercih robotu ekranı ile 2020 üniversite taban puanları başarı sıralaması merak edilmeye başlandı. 2020 yılı için iki yıllık (ön lisans) ve dört yıllık (lisans) üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralaması henüz açıklanmadı.

Geçtiğimiz yılın taban puanlarına ise YÖK Atlas tercih robotu giriş ekranı üzerinden ulaşabilirsiniz.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

Haberimizin detaylarından, YÖK Atlas YKS tercih robotu ile beraber geçtiğimiz yıla ilişkin iki yıllık ve dört yıllık taban puanları ile başarı sıralaması hakkında bilgi edinebilirsiniz