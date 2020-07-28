YÖK'ten üniversite tercihi yapacak adaylara "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı"

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020" adıyla düzenlenen etkinlikle öğrencilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle olası riskleri en aza indirgeyerek tercih edeceği üniversiteyi ve programı dijital ortamda yakından tanıtmak hedefleniyor.

Sanal fuar, 200 üniversitenin katılımı ile gerçekleştirilecek. Sanal fuarda, yükseköğretim kurumları, canlı tanıtım etkinlikleri yapabilecekler, öğrenci adaylarıyla sesli ve görüntülü görüşme gerçekleştirebilecekler; öğrencileri merak ettikleri hususlarda canlı sohbet yoluyla da bilgilendirebilecekler.

Üniversite tercihi yapacak gençlere yükseköğretim kurumları, programlar, bölümler, konaklama ve burs imkanları, sosyal ve kültürel faaliyetler başta olmak üzere, yükseköğretim potansiyelinin ve öğrencilere sunulan imkanların anlatılmasının hedeflendiği fuara https://sanalfuar.yok.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabilecek.

Yeni YÖK'ün, üniversite adaylarının tercih süreçlerini kolaylaştırmak üzere, hizmete soktuğu ve üniversite adaylarının öğrenim görmeyi düşündükleri programlar hakkında ayrıntılı bilgi alabilecekleri YÖK-ATLAS uygulamasının yanı sıra bütün yükseköğretim kurumlarını bir araya getirdiği sanal fuarın öğrenci ve velilerin yoğun ilgisini çekmesi bekleniyor.