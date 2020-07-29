Ankara Üniversitesi taban puanları 2020: Ankara Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralaması

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihler beklenmeye başlandı. Hayallerindeki üniversite için YKS tercihlerini beklemeye başlayan adaylar, bir yandan da 2 yıllık ve 4 yıllık üniversitelerin taban puanları hakkında araştırma yapıyor. Öğrencilerin en çok araştırdığı üniversitelerin başında ise Ankara Üniversitesi geliyor.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ'NDE İKİ YILLIK VE DÖRT YILLIK HANGİ BÖLÜMLER VAR?

Ülkemizin köklü eğitim kurumlarından olan Ankara Üniversitesi'nde iki yıllık ve dört yıllık çeşitli bölümler bulunuyor. Burada okumanın hayalini kuran öğrenciler, kendilerini ilgilendiren ön lisans ve lisans bölümleri ile taban puanları hakkında bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2020

Haberimizden, Ankara Üniversitesi taban puanları 2020 hakkında bilgi edinebilir, Ankara Üniversitesi bünyesinde bulunan ön lisans ve lisans bölümlerinin neler olduğunu öğrenebilirsiniz.