AÖF yaz okulu 2020 sınavları ne zaman? AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak, ne zaman yapılacak?

AÖF yaz okulu sınavları için geri sayım başladı. Geçtiğimiz gün kayıtların son gününde; dönem içinde başarısız olduğu dersleri yeniden almak isteyen Anadolu Üniversitesi öğrencileri sınavların koronavirüs salgını nedeniyle online mı yapılacağını merak ediyor. Konuya ilişkin açıklama ise kurum tarafından yapılmıştı. Peki, 2020 AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak, ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN? ONLİNE MI YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavları ile ilgili detayları geçtiğimiz haftalarda öğrencilerle paylaşmıştı. Bu eğitim sayesinde eksik derslerini tamamlayabilir ya da başarısız olduğu dersi alamayanlar bu kez alabilir. Böylece not ortalamalarını yükseltmek ve kaldıkları derslerden geçebilmek isteyen öğrenciler ikinci bir şans yakalamış olacak.