Eşit Ağırlık EA puanıyla öğrenci alan bölümler 2020 GÜNCEL LİSTE! YKS 2 ve 4 yıllık Eşit Ağırlık (EA) puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması!

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite taban puanları gündemde yer edindi. Eşit ağırlık puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması bu alanda tercih yapacak öğrenciler için önem arz ediyor. İyi bir üniversitede eğitim görmek isteyen adaylar işletme, iktisat, hukuk gibi alanların puanlarını, başarı sıralamalarını ve kontenjan bilgisine ulaşmaya çalışıyor. YKS tercih kılavuzuna göre okulların kontenjan bilgileri, geçen yıla ait yerleştirmedeki en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimleri dikkate alınıyor. Peki 2020 Eşit ağırlık puanıyla öğrenci alan bölümler neler? 2 ve 4 yıllık Eşit Ağırlık (EA) puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

EŞİT AĞIRLIK PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER 2020

Eşit ağırlık puanıyla öğrenci alan bölümler, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından en çok araştırılan başlıklar arasında bulunuyor. Haberimizde, 2 ve 4 yıllık Eşit Ağırlık bölümlerine ulaşabilirsiniz.