Hangi sıralamayla hangi bölüm

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları önceki gün açıklandı. Tercihler 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Şimdi en çok merak edilen "Hangi puanla hangi bölüme girebilirim?" konusu. Ancak tercih yaparken dikkat edilmesi gereken nokta puanlar değil başarı sıralamaları. Sınavın geçen yıla göre çok daha kolay olması nedeniyle bu yıl puanlar yüksek oldu. Ancak sıralamalar geçen yıla göre oldukça geriledi. Adaylar daha yüksek puanlar alsa da geçen yıla göre daha geride sıralara girdi. Örneğin geçen yıl 350 puan alan bir aday 20 bininci sıralardayken bu yıl aynı puanı alan bir aday 30-35 bininci sıralara geriledi. SABAH, Eğitim Uzmanı Salim Ünsal ile birlikte adaylar için çok önemli bir referans olacak çalışma hazırladı. Gözde programlar hangi başarı sıralamasında aralığında öğrenci alacak? Hangi bölüme hangi son sıradaki aday girebilecek? İşte en popüler programlar için devlet üniversitelerinde gereken sıralar:

TIP FAKÜLTELERİ: Devlet üniversitelerindeki kontenjanlar bu yıl 862 artırılarak 13 bin 795 oldu. Sayısal (SAY) puan türünde başarı sıralaması 100 ile 19 bin 700 arasında olanlar tercih edebilecek. Başka bir deyişle tıp fakültelerinin bu yılki en alt sırası 19 bin olacak.

HUKUK: 9 bin 903 kontenjan var. Eşit ağırlıklı (EA) puan türünde en üst sırası 89, en alt sırası 40 bin 891. Yani başarı sıralaması bu aralıkta olan bir aday hukuk fakültesine kolayca girebilir.

DİŞ HEKİMLİĞİ: Bu yıl başarı sıralaması barajı getirlid. Kontenjanı 5 bin 493. En üst sıralama 13 bin. En alt sırası 29 bin 633.

ECZACILIK: Bu yıl başarı sıralaması getirildi. Kontenjanı 2 bin 785. Sıralaması 30 bin ila 47 bin 878 aralığında olan öğrenciler yerleşebilir.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ: Kontenjanı 7 bin 990. SAY puan türünde ilk binden almaya başlayacak. 300 bine kadar düşecek.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ: Kontenjanı bin 238 azaltılarak 7 bin 147'ye düşürüldü. SAY puan türünde 16 bin 308 ile 300 bin aralığında öğrenci alacak.

PSİKOLOJİ: Kontenjanı 3 bin 803. EA puan türünde en üst sırası bin 84 en alt sırası 108 bin.

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ: Kontenjanı 4 bin 251. SÖZEL (SÖZ) puan türünde sıralaması 2 bin 161 ile 33 bin 834 aralaığındaki adaylar yerleşebilir.

MİMARLIK: 5 bin 277 kontenjan ayrıldı. SAY puan türünde en üst sırası 16 bin, en alt sıra 250 bin

UÇAK MÜHENDİSLİĞİ: 206 kontenjanı var. SAY puan türünde 6 bin ile 47 bin sıralamasındaki adaylar tercih edebilir.

İSLAMİ İLİMLER: 4 bin 465 kontenjan ayrıldı. SÖZ puan türünde en üst sıra 75 bin, en alt 287 bin 634.

HEMŞİRELİK: Kontenjanı 13 bin 5. SAY puan türünde 79 bin ile 215 bin 881 başarı sırasındaki adaylar tercih edebilir.

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ: Kontenjanı 3 bin 923. DİL puan türünde en üst sırası 3 bin 331 en alt sırası 22 bin 868.

İŞLETME: Kontenjanı 9 bin 128. EA puan türünde başarı sıralaması 999 bine kadar olan adaylar tercih edebilir.

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ: Kontenjanı 4 bin 44. SAY puan türünde başarı sıralaması 300 bine kadar olan adaylar tercih edebilir.

PDR: Kontenjanı 5 bin 45. EA puan türünde 10 bin ila 160 bin aralığında olanlar tercih edebilir.



SAYISAL'DA YERLEŞME ŞANSI YÜKSEK



Sınavın sıralama oluşumu ile tercihlerin sıralama oluşumunun birbiriyle doğrusal bir ilişki içermediğini anlatan Ünsal "Sınav sıralarının oluşumunu çalışıp para kazanma olarak nitelersek, tercihler o kazanılan paranın nasıl harcanacağıdır. Sıralamanın puana yaşattığı devalüasyon tercihleri de aynı senaryoya tabi tutmayabilir. Sınav standart değilse puan sıra dengesi kaybolabilir ama tercihlerde öğrenci daha rasyonel davranır ve kendi sırasının alım gücüne uygun olan daha dengeli seçimler yapar. Özetle tercihlerde ayaklar yere basar" değerlendermesinde bulundu. Bu yıl sıralama trafiği yoğunlaşan iki puan grubunun Sayısal ve Eşit ağırlıklI alanlarında olduğunu belirten Ünsal "Buna rağmen sınavda yerleşme şansı yüksek olan grup da yine Sayısal ve Eşit ağırlıklı" dedi.