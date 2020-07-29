KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman, hangi tarihte? 2020 KYK yurt ve burs başvuru tarihleri!

KYK yurt ve burs başvurusu, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından merak edilmeye başlandı. Yaklaşık 2.5 milyon öğrencinin katılım gösterdiği sınavın ardından tercih dönemine başlayacak öğrenciler yurt ve burslardan faydalanmak istiyor. Şehir içi ve şehir dışında okuyacak öğrenciler şimdiden Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt ve burs başvurularını araştırmaya başladı. Peki KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman? 2020 KYK yurt ve burs başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar…

KYK YURT VE BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt ve burs başvurusu için anbean geri sayım sürüyor. Üniversite sınavı YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler KYK yurt ve burs başvuru işlemlerine yöneldi. Konuya yönelik Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından açıklama beklenirken, KYK yurt ve burs başvuruları henüz başlamadı.

İşte detaylar…