MEB öğretmen il içi atama ve yer değiştirme sonuçları açıklandı mı? MEBBİS giriş ekranı ile 2020 il içi öğretmen tayin ve atama sonuçları sorgulama ekranı

Türkiye'de binlerce öğretmenin heyecan için beklediği il içi atama sonuçları için büyük gün geldi çattı. Hatırlanacağı üzere başvurular 20-27 tarihleri arasında yapılacaktı. Ancak daha sonra süre dün 13.30'a kadar uzatılmıştı. Başvurular normal şartlarda dün açıklanacaktı. İl içi atama sonuçları bugün gün içerisinde il Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından açıklanacak. Bulunduğunuz ilin müdürlük sayfasına girerek kontrollerinizi sağlayabilirsiniz. MEBBİS giriş ile 2020 öğretmen il içi atama tayin sonuçları sorgulama işlemini bu başlık altından yapabilirsiniz.
Öğretmenlerin il içi atma başvurularının sonuçları bugün açıklanacak. MEBBİS giriş ile aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak sorgulama işlemini yapabilirsiniz.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada il içi atama sonuçları için bugünün tarihi işaret edilmişti. Dün 13:30'da tamamlanan başvuruların ardından öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları beklenmeye başladı.
İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İl içi atama sonuçları 28 Temmuz tarihinde açıklanacak.
İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.
Sonuçlar az önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Aşağıda yer alan bağlantı üzerinden sonuçları öğrenebilirsiniz.
ŞARTLAR NELERDİR?
1. Adaylığı kaldırılmış olmak,
2. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2 nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.