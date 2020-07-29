Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları E Devlet sorgulama 2020! MEB Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sonuçları belli oldu

Son dakika haberleri... Büyük bir merakla beklenilen 20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü mülakat sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuruya göre, adaylar E Devlet giriş ile sözleşmeli öğretmen sözlü mülakat sonuçları sorgulama işlemlerini yapabiliyor. Bilindiği gibi, sözleşmeli öğretmen adayları, 6 Temmuz ila 25 Temmuz tarihleri arasında sözlü sınavlara katılım göstermişti.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI E DEVLET SORGULAMA

Bakanlık, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında yapılan sınav sonuçları bilgisinin E-Devlet üzerinden öğrenebileceğini bildirdi. Adaylar, aşağıdaki bağlantı aracılığıyla 2020 sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları sorgulama işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilir.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sözlü sınavlara ilişkin sonuçlar e-Devlet üzerinden öğreniliyor. T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yapan kişiler sonuçlara ulaşabiliyor.

Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 4-7 Ağustos tarihleri arasında kabul edilecek.

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