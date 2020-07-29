MEB son dakika: Öğretmen il içi atama ve yer değiştirme sonuçları açıklandı! MEBBİS giriş ekranı ile 2020 il içi öğretmen tayin ve atama sonuçları sorgulama

Türkiye'de binlerce öğretmenin heyecan içinde beklediği il içi atama sonuçları az önce açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl gerçekleştirilen il içi atama sonuçları büyük bir heyecan ile beklenirken, sonuçların açıklanması ile birlikte öğretmen MEB'in sitesine giriş yapmaya başladı. MEB, daha önce yaptığı açıklamada il içi atama ve yer değiştirme sonuçları bugün açıklanacağını belirtmişti. Bugün 13:30'da sona eren başvuruların ardından öğretmen il içi atama ve yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. MEBBİS giriş ile 2020 öğretmen il içi atama tayin sonuçları sorgulama işlemini bu başlık altından yapabilirsiniz.

MEBBİS GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Öğretmenlerin il içi atma başvurularının sonuçları bugün açıklanacak. MEBBİS giriş ile aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak sorgulama işlemini yapabilirsiniz.

İL İÇİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada il içi atama sonuçları için bugünün tarihi işaret edilmişti. Bugün 13:30'da tamamlanan başvuruların ardından öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları beklenmeye başladı.

Sonuçlar az önce açıklandı;