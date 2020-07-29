Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri MEB son dakika: Öğretmen il içi atama ve yer değiştirme sonuçları açıklandı! MEBBİS giriş ekranı ile 2020 il içi öğretmen tayin ve atama sonuçları sorgulama

MEB son dakika: ve yer değiştirme sonuçları açıklandı! giriş ekranı ile 2020 il içi öğretmen tayin ve atama sonuçları sorgulama

Türkiye’de binlerce ve yer değiştirme sonuçlarını heyecan içinde bekliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl gerçekleştirilen il içi atama sonuçları az önce açıklandı. Hatırlanacağı üzere, 20-27 Temmuz tarihlerinde yapılan başvurular uzatılmış ve bugün 13.30’da sona ermişti. Sonuçların açıklanması ile birlikte, on binlerce kişi MEB’in sitesine giriş yapmaya çalışıyor. Peki, giriş ile il içi atama ve yer değiştirme tayin sonuçları sorgulaması nasıl yapılır? İşte 2020 MEBBİS giriş ekranı!

Giriş Tarihi: 29.7.2020 07:18 Son Güncelleme: 29.7.2020 07:18 ABONE OL
Öğretmen il içi atama, yer değiştirme sonuçları açıklandı! 2020 MEBBİS giriş ile il içi öğretmen tayin atama sonuçları sorgulama ekranı

Türkiye'de binlerce öğretmenin heyecan içinde beklediği il içi atama sonuçları az önce açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl gerçekleştirilen il içi atama sonuçları büyük bir heyecan ile beklenirken, sonuçların açıklanması ile birlikte öğretmen MEB'in sitesine giriş yapmaya başladı. MEB, daha önce yaptığı açıklamada il içi atama ve yer değiştirme sonuçları bugün açıklanacağını belirtmişti. Bugün 13:30'da sona eren başvuruların ardından ve yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. giriş ile 2020 öğretmen il içi atama tayin sonuçları sorgulama işlemini bu başlık altından yapabilirsiniz.

MEBBİS GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Öğretmenlerin il içi atma başvurularının sonuçları bugün açıklanacak. MEBBİS giriş ile aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak sorgulama işlemini yapabilirsiniz.

İL İÇİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada il içi atama sonuçları için bugünün tarihi işaret edilmişti. Bugün 13:30'da tamamlanan başvuruların ardından öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları beklenmeye başladı.

Sonuçlar az önce açıklandı;

Öğretmen il içi atama, yer değiştirme sonuçları açıklandı! 2020 MEBBİS giriş ile il içi öğretmen tayin atama sonuçları sorgulama ekranı

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İl içi atama sonuçları 28 Temmuz tarihinde açıklanacak.

İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

Sonuçlar az önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Aşağıda yer alan bağlantı üzerinden sonuçları öğrenebilirsiniz.

MEBBİS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ!

Öğretmen il içi atama, yer değiştirme sonuçları açıklandı! 2020 MEBBİS giriş ile il içi öğretmen tayin atama sonuçları sorgulama ekranı

ŞARTLAR NELERDİR?

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

2. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

Öğretmen il içi atama, yer değiştirme sonuçları açıklandı! 2020 MEBBİS giriş ile il içi öğretmen tayin atama sonuçları sorgulama ekranı

3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2 nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

ARKADAŞINA GÖNDER
MEB son dakika: Öğretmen il içi atama ve yer değiştirme sonuçları açıklandı! MEBBİS giriş ekranı ile 2020 il içi öğretmen tayin ve atama sonuçları sorgulama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA