Siber güvenlik lisesi açıldı

Türkiye'nin ilk siber güvenlik lisesi olan Pendik Teknopark İstanbul Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi dün açıldı. Lise 2020-2021 öğretim yılında LGS puanına göre öğrenci alacak. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), TÜBİTAK, HAVELSAN, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü gibi birçok kurum lise ile ilgili çalışmalara destek verdi. Yabancı dili İngilizce olacak olan lise 2020-2021 öğretim yılında 30 öğrenci alacak ve eğitim süresi hazırlıkla birlikte 5 yıl olacak. Ayrıca okul içinde sızma testi, adli bilişim, yapay zeka ve siber tatbikat laboratuvarları da bulunacak. Eğitim gören öğrencilere Teknopark İstanbul başta olmak üzere siber güvenlik faaliyeti yürüten firmalarda staj imkanı sunulacak. Pendik'te bulunan Teknopark İstanbul'un içinde eğitim ve öğretim verecek olan lisenin açılış ve imza törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakan Danışmanı Gökhan Yücel, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç, Teknopark Genel Müdürü Bilal Topçu katıldı. Vali Yerlikaya yaptığı konuşmasında " Günümüzde siber savaşların yaşandığı bir dünyadayız. Bu tehditlerden korunmak, sanal dünyadaki varlığımızı sürdürmek, etkin ve güçlü savunma sistemleri inşa etmenin önemi gün geçtikçe artıyor. Bunu sağlamanın en etkili yolu ise eğitim. Gözümüzün nuru çocuklarımız bu güzide okulda aldıkları eğitim sayesinde dijital varlıklarımızı yerli ve milli imkânlarla koruyacaklar" dedi. Siber güvenlik üzerine faaliyet gösteren birçok kurumun öğrencilere istihdam, staj vb. konularda destek vereceği ifade edildi.