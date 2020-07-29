Sözel puanla öğrenci alan bölümler listesi 2020: 2 ve 4 yıllık sözel puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması!

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite taban puanları araştırılmaya başlandı. Sözel alanda bölüm seçecek olan öğrenciler için önemli olan sözel puanla öğrenci alan bölümler listesi 2020 bu bağlamda araştırılır hale geldi. Hem 2 yıllık ön lisans hem de 4 yıllık lisans sözel puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması araştırılıyor. İşte sözel puanla öğrenci alan bölümler listesi 2020
Haberimizin içerisinden sözel puan ile öğrenci alan bölümler listesi ve detaylarına ulaşabilirsiniz
SÖZEL PUAN İLE ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER – TABAN PUANLARI – BAŞARI SIRALAMALARI!
2 yıllık Sözel bölümler başarı sıralamaları ve taban puanları için tıklayınız...
4 yıllık Sözel bölümler başarı sıralamaları ve taban puanları için tıklayınız...
Henüz bu yılın punları açıklanmadığı için 2019 puanları baz alınmaktadır.
Sözel Test Ağırlıkları – TYT
Türkçe: %13
Sosyal Bilimler: %7
Temel Matematik: %13
Fen Bilimleri: %7
Sözel Test Ağırlıkları – AYT
Türk Dili ve Edebiyat Sosyal Bilimler – 1
Türk Dili ve Edebiyatı: %18
Tarih-1: %7
Coğrafya-1 %5
Sosyal Bilimler – 2
Tarih-2: %8
Coğrafya-2: %8
Felsefe Grubu: %9
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: %5
YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
ÖSYM tarafından aktarılan bilgiye göre YKS sonuçlarının yarın yani 28 Temmuz Salı günü açıklanacağı ifade edilmişti fakat bu sabah erken saatlerde milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren YKS sonuçları açıklandı.
ÖSYM 2020 YKS SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.
Üniversite adayları tercihlerini 6 Ağustos ile 14 Ağustos arasında yapabilecek.
YKS ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Yükseköğretim Kurulunca, üniversitelerin örgün eğitim programları için 835 bin 383 kontenjan belirlendi. Tıp programında belirlenen kontenjan 16 bin 448, mühendislikte 71 bin 244, hukuk programlarında ise 16 bin 327 oldu.
Yapılan değerlendirmeler ve rasyonel planlamalarla diğer bazı programlar için belirlenen örgün öğretim kontenjanları ise şöyledir:
Ziraat-Tarım ve Doğa Bilimleri fakültelerinin mühendislik dışı programlarının kontenjanı 6 bin 467.
Mimarlık programlarının kontenjanı 7 bin 985.
Mühendislik programlarının kontenjanı 71 bin 244.
Temel Bilimlerde kontenjan 10 bin 622.
İlahiyat-İslami İlimler Fakültelerinde kontenjan 19 bin 353.