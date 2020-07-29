Son dakika: Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM tercih kılavuzu ile 2020 üniversite YKS tercihleri başlangıç tarihi

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Son dakika: ne zaman başlayacak? tercih kılavuzu ile 2020 üniversite tercihleri başlangıç tarihi

2020 'de ter döken bir milyonu aşkın üniversite adayı öğrenci, için heyecanlı geri sayıma başladı. tarafından yayımlanan tercih kılavuzu ile birlikte, 'üniversite tercihleri ne zaman başlayacak' sorusu da yanıt bulmuş oldu. Son olarak ÖSYM YKS sınav cevap kağıtlarını erişime açtı ve 2020 üniversite kontenjanları üniversite adayları ile paylaşıldı. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte, 2020 üniversite YKS tercihleri hakkında detayları…

Giriş Tarihi: 29.7.2020 08:36 Son Güncelleme: 29.7.2020 08:36 ABONE OL
Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? 2020 YKS üniversite tercihleri başlangıç tarihi

2020 tercihleri ile ilgili detaylar, sınav kağıtlarının erişime açılması ile birlikte yoğun olarak araştırılmaya başlandı. 'nin tercih kılavuzu ile birlikte için tarih aralığı da belirlenmiş oldu. Peki, 2020 ünivesite tercihleri ne zaman başlayacak? Bu başlık altında, üniversite tercihleri ile ilgili detaylar yer almaktadır. İşte, 2020 üniversite tercihleri ile ilgili merak edilenler…

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? YKS TERCİH MARATONU İÇİN TARİH BELLİ OLDU!

Milyonlarca vatandaşın katılım sağladığı üniversite sınavı sonrası geçtiğimiz gün ÖSYM tarafından beklenen açıklama geldi ve sonuçlar erişime açıldı. Şimdi ise adaylar YKS tercihleri için geri sayıma başladı. Tercihlerin başlayacağı ve biteceği tarihler ise ÖSYM takvimi üzerinden bildirilmişti…

Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? 2020 YKS üniversite tercihleri başlangıç tarihi

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-) tercihlerinin, 6-14 Ağustos'ta alınacağını bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."

Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? 2020 YKS üniversite tercihleri başlangıç tarihi

YKS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU YAYIMLANDI

ÖSYM, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu, adaylara ön bilgi vermek amacıyla internet sitesinde yayımladı.

'den yapılan duyuruya göre, 2020- Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, bugünden itibaren 24 Temmuz'a kadar ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinde incelenebilecek.

Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? 2020 YKS üniversite tercihleri başlangıç tarihi

Kılavuz ile adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amaçlanıyor. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde 'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2020- Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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Son dakika: Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM tercih kılavuzu ile 2020 üniversite YKS tercihleri başlangıç tarihi
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