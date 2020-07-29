Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM tercih kılavuzu ile 2020 üniversite YKS tercihleri başlangıç tarihi ve günü

YKS 2020 tercihleri ile ilgili detaylar, sınav kağıtlarının erişime açılması ile birlikte yoğun olarak araştırılmaya başlandı. ÖSYM'nin tercih kılavuzu ile birlikte üniversite tercihleri için tarih aralığı da belirlenmiş oldu. Peki, 2020 ünivesite tercihleri ne zaman başlayacak? Bu başlık altında, üniversite tercihleri ile ilgili detaylar yer almaktadır. İşte, 2020 üniversite tercihleri ile ilgili merak edilenler…

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? YKS TERCİH MARATONU İÇİN TARİH BELLİ OLDU!

Milyonlarca vatandaşın katılım sağladığı üniversite sınavı sonrası geçtiğimiz gün ÖSYM tarafından beklenen açıklama geldi ve sonuçlar erişime açıldı. Şimdi ise adaylar YKS tercihleri için geri sayıma başladı. Tercihlerin başlayacağı ve biteceği tarihler ise ÖSYM takvimi üzerinden bildirilmişti…