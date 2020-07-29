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? ile 2020-2021 Eğitim yılında , tarih belli mi?

, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla beraber merak edilmeye başlandı. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelerin açılma tarihiyle alakalı ’ten açıklama bekleniyor. İlkokul, ortaokul ve liselerde yeni eğitim öğretim dönemine kısa süre kala lisans ve önlisans eğitimlerine devam eden öğrenciler ise konuya yönelik araştırmalarına hız kazandırdı. Peki , YÖK’ten açıklama geldi mi? 2020-2021 Eğitim yılında ?

Giriş Tarihi: 29.7.2020 12:20 ABONE OL
Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile 2020-2021 Eğitim yılında üniversiteler açılacak mı, tarih belli mi?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından merak konusu oldu. Lisans ve önlisans eğitimlerine devam eden öğrenciler okulların açılış tarihinin belli olmasıyla üniversite açılma tarihini araştırmaya başladı. Her yıl Eylül ayında açılan üniversitelerle alakalı güncel gelişmeler yakından takip edilirken 'ten gelecek olan açıklama bekleniyor. Buna göre; , YÖK'ten açıklama geldi mi? 2020-2021 Eğitim yılında ? İşte detaylar…

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

YKS sonuçlarının açıklanmasının akabinde üniversitelerin açılış tarihi gündemde en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Normal şartlarda Eylül ayında açılması beklenen üniversitelerin açılış tarihiyle alakalı YÖK'ten güncel açıklama bekleniyor. YÖK'ten üniversitelerin açılış tarihine ilişkin güncel bilgi gelmezken konuya yönelik araştırmalar sürüyor.

İşte tüm detaylar…

Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile 2020-2021 Eğitim yılında üniversiteler açılacak mı, tarih belli mi?

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI, YÖK'TEN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

henüz belli olmadı. Konuya yönelik güncel bilgi gelince haberimizde yer alacaktır.

YÖK: UZAKTAN ÖĞRETİMLE VERİLEBİLECEK DERS ORANI YÜZDE 40'A ÇIKARILDI

Yükseköğretim Kurulu () Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "yeni normal" dönemde, yükseköğretim sistemini yarınlara, üniversiteleri küresel değişim ve yeni döneme hazırlayabilmek, uluslararası rekabete sokabilmek için bazı yenilikçi düzenlemeler yaptıklarını belirtti.

Mevzuata göre üniversitelerin, örgün programlarında yer alan derslerin yüzde 30'una kadarını uzaktan öğretim yoluyla verebildiğine dikkati çeken Saraç, buna rağmen bu orana yaklaşan üniversitenin bulunmadığını dile getirdi.

Saraç, bu durumun, dijital imkanların kullanılması yolunda güçlü iradeye sahip kurumların bile yönlendirme, destek ve teşviğe ihtiyaç duyduğunu gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede yükseköğretim kurumlarımızı, önümüzdeki süreçlere hazırlayabilmek, dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla ders vermelerine ilişkin çalışmalarını ve hazırlıklarını desteklemek amacıyla yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretim yoluyla ders verilmesi konusunda önemli kararlar alınmıştır. Buna göre, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki örgün programlarda uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek ders oranı yüzde 40'a yükseltildi. Böylelikle dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan karma öğretim modeline diledikleri takdirde üniversitelerimiz de geçebilecek."

Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile 2020-2021 Eğitim yılında üniversiteler açılacak mı, tarih belli mi?

'GEREKLİ ADIMLARLA HIZLI MESAFE ALACAĞIZ'

Saraç açıklamasında şunları ifade etti:

"Bilindiği üzere küresel salgın nedeniyle bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de yüz yüze eğitime ara verilerek, uzaktan öğretime geçildi. Yaşanan süreç, yükseköğretim kurumlarımızın her şeye rağmen derslerin uzaktan öğretime ilişkin gerekli hazırlıkları çok hızlı bir şekilde yürütebildiğini de ortaya koydu. Bununla birlikte bazı yükseköğretim kurumlarımızın, alt yapısının geliştirilmesi gereken yönleri de bulunuyor. Fakat bu durum, yükseköğretimi güçlü bütün sistemler, dünya sıralamalarındaki ilk 100'de yer alan tüm üniversiteler için de geçerli. Gerekli adımların vakit geçirilmeksizin atılması durumunda çok hızlı mesafe alınacağımıza güçlü bir şekilde inanıyorum" diye konuştu.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin açılıp açılmayacağına ilişkin başta olmak üzere diğer yetkili isimlerden açıklama bekleniyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Eylül ayında üniversitelerin açılması bekleniyor.

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Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile 2020-2021 Eğitim yılında üniversiteler açılacak mı, tarih belli mi?
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