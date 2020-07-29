Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile 2020-2021 Eğitim yılında üniversiteler açılacak mı, tarih belli mi?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelerin açılış tarihi merak konusu oldu. Lisans ve önlisans eğitimlerine devam eden öğrenciler okulların açılış tarihinin belli olmasıyla üniversite açılma tarihini araştırmaya başladı. Her yıl Eylül ayında açılan üniversitelerle alakalı güncel gelişmeler yakından takip edilirken YÖK'ten gelecek olan açıklama bekleniyor. Buna göre; Üniversiteler ne zaman açılacak, YÖK'ten açıklama geldi mi? 2020-2021 Eğitim yılında üniversiteler açılacak mı? İşte detaylar…
YKS sonuçlarının açıklanmasının akabinde üniversitelerin açılış tarihi gündemde en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Normal şartlarda Eylül ayında açılması beklenen üniversitelerin açılış tarihiyle alakalı YÖK'ten güncel açıklama bekleniyor. YÖK'ten üniversitelerin açılış tarihine ilişkin güncel bilgi gelmezken konuya yönelik araştırmalar sürüyor.
İşte tüm detaylar…
Üniversitelerin açılış tarihi henüz belli olmadı. Konuya yönelik güncel bilgi gelince haberimizde yer alacaktır.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "yeni normal" dönemde, yükseköğretim sistemini yarınlara, üniversiteleri küresel değişim ve yeni döneme hazırlayabilmek, uluslararası rekabete sokabilmek için bazı yenilikçi düzenlemeler yaptıklarını belirtti.
Mevzuata göre üniversitelerin, örgün programlarında yer alan derslerin yüzde 30'una kadarını uzaktan öğretim yoluyla verebildiğine dikkati çeken Saraç, buna rağmen bu orana yaklaşan üniversitenin bulunmadığını dile getirdi.
Saraç, bu durumun, dijital imkanların kullanılması yolunda güçlü iradeye sahip kurumların bile yönlendirme, destek ve teşviğe ihtiyaç duyduğunu gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Bu çerçevede yükseköğretim kurumlarımızı, önümüzdeki süreçlere hazırlayabilmek, dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla ders vermelerine ilişkin çalışmalarını ve hazırlıklarını desteklemek amacıyla yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretim yoluyla ders verilmesi konusunda önemli kararlar alınmıştır. Buna göre, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki örgün programlarda uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek ders oranı yüzde 40'a yükseltildi. Böylelikle dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan karma öğretim modeline diledikleri takdirde üniversitelerimiz de geçebilecek."
Saraç açıklamasında şunları ifade etti:
"Bilindiği üzere küresel salgın nedeniyle bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de yüz yüze eğitime ara verilerek, uzaktan öğretime geçildi. Yaşanan süreç, yükseköğretim kurumlarımızın her şeye rağmen derslerin uzaktan öğretime ilişkin gerekli hazırlıkları çok hızlı bir şekilde yürütebildiğini de ortaya koydu. Bununla birlikte bazı yükseköğretim kurumlarımızın, alt yapısının geliştirilmesi gereken yönleri de bulunuyor. Fakat bu durum, yükseköğretimi güçlü bütün sistemler, dünya sıralamalarındaki ilk 100'de yer alan tüm üniversiteler için de geçerli. Gerekli adımların vakit geçirilmeksizin atılması durumunda çok hızlı mesafe alınacağımıza güçlü bir şekilde inanıyorum" diye konuştu.
Üniversitelerin açılıp açılmayacağına ilişkin başta YÖK olmak üzere diğer yetkili isimlerden açıklama bekleniyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Eylül ayında üniversitelerin açılması bekleniyor.