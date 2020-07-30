Bu yıl AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak, ne zaman yapılacak? AÖF yaz okulu 2020 sınavları ne zaman?

AÖF yaz okulu sınavları için geri sayım başladı. Geçtiğimiz gün kayıtların son gününde; dönem içinde başarısız olduğu dersleri yeniden almak isteyen Anadolu Üniversitesi öğrencileri sınavların koronavirüs salgını nedeniyle online mı yapılacağını merak ediyor. Konuya ilişkin açıklama ise kurum tarafından yapılmıştı. Peki, 2020 AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak, ne zaman yapılacak? İşte detaylar…
Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavları ile ilgili detayları geçtiğimiz haftalarda öğrencilerle paylaşmıştı. Bu eğitim sayesinde eksik derslerini tamamlayabilir ya da başarısız olduğu dersi alamayanlar bu kez alabilir. Böylece not ortalamalarını yükseltmek ve kaldıkları derslerden geçebilmek isteyen öğrenciler ikinci bir şans yakalamış olacak.
Anadolu Üniversitesi'nin açıklaması şöyle:
* Sevgili açıköğretim sistemi öğrencileri, üniversitemiz rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, öğrencilerimizden gelen yoğun talep üzerine, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde 'Yaz Okulu' yerine 'Üç Ders Sınavı' uygulanması yönünde alınan kararı yeniden değerlendirmek üzere Üniversite Yönetim Kurulu'nu acil gündem ile toplantıya çağırmıştır.
* Bu doğrultuda 08.07.2020 tarihinde toplanan Üniversite Yönetim Kurulu, 'Yaz Okulu' açılmasına karar vermiştir. 'Yaz Okulu' sınavları, eylül ayında pandemi şartlarının elvermesi halinde yüz yüze, aksi taktirde çevrimiçi olarak yapılacaktır.
* 'Yaz Okulu' başvuru takvimi üniversitemiz web sitesi üzerinden duyurulacaktır. Tüm öğrencilerimize sağlıklı günler ve sınavlarında başarılar dileriz.
Ders seçimi, aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Yaz Okulu Kayıt linkinden 20-28 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Ders seçimi 28 Temmuz 2020 tarihi saat 23:00'e kadar yapılabilecek olup ilgili açıklamalar aşağıdadır.
Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.
Not Durum Belgesinde; genel not ortalaması 2,00 veya 2,00'nin üzerinde olan öğrenciler, FF harf notu olan ve/veya hiç almadığı ders/derslerden, en fazla beş ders seçebilir.
Not Durum Belgesinde; genel not ortalaması 2,00'nin altında olan öğrencilerin, FF harf notu aldığı ders/dersler, uyarı aldığı dönemden itibaren koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu aldığı ders/dersler ile hiç almadığı ders/derslerden, en fazla beş ders seçebilir.
Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler, derslerin yarıyıllarını dikkate almadan ders seçimi yapabilir.
Öğrenci, ders seçim işlemlerini; kayıt tarihleri içinde yapar ve bu işlemlere sonradan itiraz edemez.
Kayıt tarihleri içinde ödeme yapılmadığı sürece ders seçimi yapılabilir. Yapılacak ödeme tutarları alınan ders/derslerin sayısına göre belirlenmektedir.
Ders seçimi sonunda alınan derslerin sayısına göre ödeme bilgileri oluştuğundan, ödeme yapıldıktan sonra ders seçimi yapılması mümkün değildir.
Güz ve/veya bahar döneminde kayıt yeniletmeyenler de yaz okulundan ders alabilir.
Yaz okulunda hangi dersin açılacağı ilgili birim kurulu kararı ve Senatonun onayıyla yaz okulu kayıt
tarihlerinden sonra belirlenir.