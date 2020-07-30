Burs oranları yükseldi

Bu yıldan itibaren vakıf üniversitelerinde programlar ya tam burslu olacak ya da iki tip indirimden sadece biri uygulanacak. Ya yüzde 25 ya da yüzde 50 indirim yapılabilecek.Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) girişimleriyle pandemi döneminden önce yapılan değişiklikle vakıf üniversitelerinde yüzde 75 indirim oranını kaldırıldı. Bunun yerine tam burslu kontenjanlar artırıldı. Bu yıldan itibaren vakıf üniversitelerinde programlar ya tam burslu olacak ya da iki tip indirimden sadece biri uygulanacak. Ya yüzde 25 ya da yüzde 50 indirim yapılabilecek. İkisi birden aynı programda uygulanmayacak.Ayrıca yine bu yıldan itibaren vakıf üniversitelerine tam burslu olarak ilk yüzde 15 diliminde yer alan öğrenciler yerleşebilecek. Daha önce ilk yüzde 10 diliminde yer alan öğrenciler tam burslu olarak vakıf üniversitelerine yerleşebiliyordu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Eğitim Danışmanı Özge Alyu yaklaşık 11 bini aşkın öğrencinin daha tam burslu eğitim imkânına sahip olacağını söyledi.