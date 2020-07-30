Öğretmen il içi atama ve yer değiştirme sonuçları açıklandı mı? MEBBİS giriş ekranı ile 2020 il içi öğretmen tayin ve atama sonuçları sorgula

Türkiye'de binlerce öğretmenin heyecan için beklediği il içi atama sonuçları için büyük gün geldi çattı. Hatırlanacağı üzere başvurular 20-27 tarihleri arasında yapılacaktı. Ancak daha sonra süre dün 13.30'a kadar uzatılmıştı. Başvurular normal şartlarda dün açıklanacaktı. İl içi atama sonuçları bugün gün içerisinde il Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından açıklanacak. Bulunduğunuz ilin müdürlük sayfasına girerek kontrollerinizi sağlayabilirsiniz. MEBBİS giriş ile 2020 öğretmen il içi atama tayin sonuçları sorgulama işlemini bu başlık altından yapabilirsiniz.

MEBBİS GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Öğretmenlerin il içi atma başvurularının sonuçları bugün açıklanacak. MEBBİS giriş ile aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak sorgulama işlemini yapabilirsiniz.

İL İÇİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada il içi atama sonuçları için bugünün tarihi işaret edilmişti. Dün 13:30'da tamamlanan başvuruların ardından öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları beklenmeye başladı.