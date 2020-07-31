LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 MEB ile LGS tercih sonuçları (lise yerleştirme) ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

LGS tercih işlemleri 29 Temmuz tarihinde sona erdi. E Okul üzerinden yapılan işlemlerin ardından tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ve detaylar araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2020 takvimine göre; LGS sonuç tarihi de belli oldu. Peki; LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile LGS tercih sonuçları (lise yerleştirme) 2020
MEB tarafından 8.sınıf öğrencileri için uygulanan LGS sonuçlarının açıklanması ile birlikte adaylar 20-29 Temmuz 2020 tarihleri arasında tercih işlemlerini yaptılar. Şimdi ise lise tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Sonuçlar ile birlikte boş kontenjanlar da açıklanacak. MEB ile LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
10 Ağustos tarihinde yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar açıklanacak
LGS NAKİL SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının ilanı 17 Ağustos 2020'de belli olacak. 2. nakil sonuçlarının ilanı 24 Ağustos 2020'de olacak.