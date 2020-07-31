Tercih değil istek listesi oluşturun

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ndeki (AYT) fizik, kimya ve biyoloji ortalamaları geçen yıla göre yüksek oldu. Özellikle bu SAYISAL alanda sınava hazırlanan öğrencilerin puanları yüksek geldi anca sıralamalar 15 bine kadar geriledi. Örneğin bu yıl SAYISAL alanda 486 puan alan bir aday geçen yılki verilere göre 11 bin gibi bir sıralama gelmesini beklerken, bu yıl 486 puanla 26 bininci olabildi. Bir diğer deyişle aynı netleri çıkaran bir öğrenci 2019'da yüzde 0.5'lik dilime girebilmişken bu yıl yüzde 1.4'lük dilime geriledi. Benzer tablo EŞİT AĞIRLIK puanı için de aynı oldu. Bahçeşehir Koleji PDR Koordinatörü Sibel Durak puanlarda yığılma olduğunu belirterek "Örneğin 430 ve üzerinde puan alan toplam öğrenci sayısı 2019'da SAYISAL puanda 42 bin 984 iken bu yıl 72 bin 022'ye çıkmıştır. Yani 430-550 sayısal puan aralığındaki öğrenci sayısında neredeyse 30 bin kişilik bir artış olmuştur. Aynı şekilde 430 ve üzerinde puan alan toplam öğrenci sayısı 2019'da EŞİT AĞIRLIK puanında 7 bin 787 iken bu yıl 12 bin 290 öğrenciye yükselmiştir. Yani 430- 550 eşit ağırlık puan aralığındaki öğrenci sayısında 4 bin 500 kişilik bir artış olmuştur" dedi. Durak adaylara şu önerilerde bulundu:Tercih listesi demek bölümlerin puanlarına göre yüksekten düşüğe sıralandığı liste demek değildir. Tercih listesi demek "istek listesi' demektir. Yani adayın girmeyi en çok istediği üniversite ve bölümden girmeyi daha az istediği bölüme doğru sıralanan listedir.Dolayısıyla puanı daha düşük fakat daha çok istenen bir bölüm, puanı daha yüksek ama daha az istenen bir bölümün üstüne yazılabilir.Aday tercihleri arasında kazandığı takdirde kayıt olmak istemediği üniversite ve bölümlere kesinlikle yer vermemelidir. Çünkü bir sonraki yıl sınava girildiği takdirde, diploma notu katkısı yarıya düşecektir. Bu da 15-30 puan arasında bir kayıp anlamına gelir.Tercihler yapılırken uzman görüşü ve desteği alınması son derece önemlidir. Bu konuda sizi tanıyan rehber öğretmenler ve alanında profesyonel kariyer ve tercih danışmanları yardımcı olabilir.