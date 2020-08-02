Açık Lise 2020 MEB ile AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açıköğretim Lisesi 2.dönem sınav sonuçları öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Sınavların tamamlanmasının ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı 3.dönem sınavları için açıklamada bulundu. Peki; AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise 2020 MEB ile AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?
AÖL 2. dönem sınav sonuçları 17 Ağustos'ta açıklanacak. Sonuçlar, AÖL'ün öğrenci girişi sayfası üzerinden öğrenilebilecek. Öğrenciler T.C. kimlik numarası veya öğrenci numarası ile şifrelerini girerek sonuçları görüntüleyecekler.
AÖL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI MEB!
AÖL'DEN ÖNEMLİ DUYURU
Koronavirüs (covid-19) salgını sebebiyle Açık Öğretim Lisesinin merkezi sistemle yapılan 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı dönem sınavları ertelenmişti.
Öğrencilerimizin mağdur olmaması için bakanlık makamının, 7327427 sayı ve 02.06.2020 tarihli onayı doğrultusunda, Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı olan öğrencilerimizden;
Açık öğretim lisesi sisteminde öğrencilik durumu aktif, donuk ve silik olup 7 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 18 yaşından gün almış olanlara, daha önceki sınavlara girip girmediğine bakılmaksızın, 2019-2020 Eğitim- Öğretim yılı 3. Dönem (2019-3) sınavı için bir dönemde alabileceği ders kadar ders ataması yapılarak atanan bu derslerin kredileri verilecektir.
Kredi verilecek öğrencilerimizin herhangi bir iş ve işlem yapmasına gerek yoktur.
Öğrencilerimizin kayıtları otomatik olarak bakanlığımız tarafından yenilenip, sistem tarafından ders atamaları yapılacaktır.
Öğrencilerimizin ders atamaları, sistem tarafından, dönemlere göre sıralı olarak, zorunlu derslerinden başlayarak yapılacaktır. Öğrencilerimiz seçilen bu derslerden başarılı sayılacaktır.
Yukarıda belirtilen iş ve işlemler 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı 2. Dönem (2019-2) sınav sonuçlarının henüz açıklanmaması nedeniyle eylül ayı içerisinde tamamlanacaktır.