Kamu Personeli Seçme Sınavı, Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT oturumlarının başvuru işlemleri tamamlandı. Corona nedeniyle devlet memuru alımı yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı tarihleri de belli oldu. Peki; KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? ÖSYM ile 2020 KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuruları ile sınav tarihleri!
KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL
KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL
ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL
KPSS NE ZAMAN?
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?