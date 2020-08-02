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başvuruları ne zaman başlıyor? ile 2020 ve ortaöğretim başvuruları ile sınav tarihleri!

başvuruları ve sınav tarihlerine ilişkin detaylar adayların gündeminde yer almaya başladı. Kamu Personeli Seçme Sınavı bilindiği üzere tarafından yapılıyor. Son olarak 2018 yılında düzenlenen ön lisans sınavının bu yıl hangi tarihte yapılacağı araştırılmaya başlandı. Memur olmak isteyen binlerce adayı yakından ilgilendiren ne zaman başlıyor? ÖSYM ile 2020 ve ortaöğretim başvuruları ile sınav tarihleri!

Giriş Tarihi: 2.8.2020 15:03 ABONE OL
KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? ÖSYM ile 2020 KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuruları ile sınav tarihleri!

Kamu Personeli Seçme Sınavı, Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT oturumlarının başvuru işlemleri tamamlandı. Corona nedeniyle devlet memuru alımı yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı tarihleri de belli oldu. Peki; başvuruları ne zaman başlıyor? ile 2020 ve ortaöğretim başvuruları ile sınav tarihleri!

KPSS BAŞVURULARI İLE KPSS SINAV TARİHLERİ 2020

  1. KPSS Ön Lisans başvuruları 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.
  2. KPSS Ortaöğretim başvuru işlemleri 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.
  3. KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuru işlemleri 6 - 16 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak.
KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? ÖSYM ile 2020 KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuruları ile sınav tarihleri!

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL

KPSS NE ZAMAN?

  • KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.
  • KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün : 12 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.
  • KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün : 13 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.
  • KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 20 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.
  • KPSS Ön Lisans : 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.
  • KPSS Ortaöğretim : 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.
  • KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) : 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.
KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? ÖSYM ile 2020 KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuruları ile sınav tarihleri!

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

  • KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.
  • KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.
  • KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.
  • KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.
  • KPSS Ön Lisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak.
  • KPSS Ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.
  • KPSS DHBT sonuçları 27 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.
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KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? ÖSYM ile 2020 KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuruları ile sınav tarihleri!
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