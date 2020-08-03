2020 AÖL sonuçları açıklandı mı? MEB ile AÖL 2.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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2020 açıklandı mı? MEB ile AÖL 2.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Lise eğitimini çeşitli sebeplerden ötürü dışarıdan bitiren öğrencileri yakından ilgilendiren Açık Lise 2.dönem sınavları tamamlandı. Sınavların bitmesinin ardından gözler için Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Corona pandemisi nedeniyle geç tarihlerde uygulanan sınav normalde üç ayrı dönem olarak yapılacakken bu yıla özel iki dönem sınavları uygulandı ve üçüncü dönem sınavları yapılmadı. Peki; AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise 2020 MEB ile açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 3.8.2020 07:08 Son Güncelleme: 3.8.2020 07:08 ABONE OL
AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise 2020 MEB ile AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?

Açıköğretim Lisesi 2.dönem sınav sonuçları öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Sınavların tamamlanmasının ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı 3.dönem sınavları için açıklamada bulundu. Peki; ne zaman açıklanacak? Açık Lise 2020 MEB ile açıklandı mı?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? MEB İLE AÖL SONUÇLARI SORGULA!

AÖL 2. dönem sınav sonuçları 17 Ağustos'ta açıklanacak. Sonuçlar, AÖL'ün öğrenci girişi sayfası üzerinden öğrenilebilecek. Öğrenciler T.C. kimlik numarası veya öğrenci numarası ile şifrelerini girerek sonuçları görüntüleyecekler.

AÖL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI MEB!

AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise 2020 MEB ile AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖL'DEN ÖNEMLİ DUYURU

Koronavirüs (covid-19) salgını sebebiyle Açık Öğretim Lisesinin merkezi sistemle yapılan 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı dönem sınavları ertelenmişti.

Öğrencilerimizin mağdur olmaması için bakanlık makamının, 7327427 sayı ve 02.06.2020 tarihli onayı doğrultusunda, Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı olan öğrencilerimizden;

Açık öğretim lisesi sisteminde öğrencilik durumu aktif, donuk ve silik olup 7 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 18 yaşından gün almış olanlara, daha önceki sınavlara girip girmediğine bakılmaksızın, 2019-2020 Eğitim- Öğretim yılı 3. Dönem (2019-3) sınavı için bir dönemde alabileceği ders kadar ders ataması yapılarak atanan bu derslerin kredileri verilecektir.

AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise 2020 MEB ile AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?

Kredi verilecek öğrencilerimizin herhangi bir iş ve işlem yapmasına gerek yoktur.

Öğrencilerimizin kayıtları otomatik olarak bakanlığımız tarafından yenilenip, sistem tarafından ders atamaları yapılacaktır.

Öğrencilerimizin ders atamaları, sistem tarafından, dönemlere göre sıralı olarak, zorunlu derslerinden başlayarak yapılacaktır. Öğrencilerimiz seçilen bu derslerden başarılı sayılacaktır.

Yukarıda belirtilen iş ve işlemler 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı 2. Dönem (2019-2) sınav sonuçlarının henüz açıklanmaması nedeniyle eylül ayı içerisinde tamamlanacaktır.

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2020 AÖL sonuçları açıklandı mı? MEB ile AÖL 2.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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