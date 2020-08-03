Gençlere 1168 lira öğrenim bursu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal hizmet modellerinden yararlanan gençlerden sözel, sayısal, eşit ağırlık, dil alanlarındaki sıralamada ilk 100 bine girenlere aylık bin 168 lira harçlık ve öğrenim bursu sağlıyor. Bu yıl yapılan sınavlarda 34 öğrenci ilk 100 bine girmeyi başarırken, öğrenciler burslara da hak kazanmış oldu. Aylık bin 168 lira harçlık ve öğrenim bursunun yanında öğrencilerin kitap, kırtasiye, kurs, sınav giriş harcı ve ders için gerekli olan her türlü araç gereç ve materyal gibi gereksinimleri de karşılanacak.Gençlerin okullarına gidiş-gelişlerindeki ulaşım giderleri de karşılanırken; üç öğün ücretsiz yemek imkânı da sağlanıyor. Yükseköğretimini tamamlayan gençlere de öğrenim durumlarına uygun unvanlarda kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamı sağlanıyor. Bakanlık, rehberlik ve danışmanlık hizmeti de veriyor.